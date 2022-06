مع توالي الإدانات.. الحزب الحاكم في الهند يعلق عمل متحدثيْن باسمه بعد إساءتهما للنبي محمد

علّق حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم، اليوم الأحد، عمل المتحدثيْن باسمه نوبور شارما ونافين جيندال من العضوية الأساسية للحزب، وذلك عقب تصريحات لهما مسيئة إلى النبي محمد، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي بيان وقعه الأمين العام للحزب، نأى الحزب بنفسه عن تلك التصريحات، وذلك في أعقاب اندلاع أعمال عنف في بعض المناطق بالهند وسيل من الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان “عبر تاريخ الهند المتد لآلاف السنوات، ازدهرت كل الأديان، وحزب بهاراتيا جاناتا يحترم الأديان جميعها. ويندد الحزب بشدة بإهانة أي شخصيات دينية لأي دين. كما يعارض حزب بهاراتيا جاناتا بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين”.

Bharatiya Janata Party @BJP4India has issued a statement vis-a-vis religeous tolerance and freedom to all to practice their religion. It has denounced insults to any religion. @TheNewIndian_in pic.twitter.com/rCWYWxk1MV

