روسيا تعلن تدمير دبابات قدمتها دول أوربية لأوكرانيا.. وبوتين: سنضرب أهدافا جديدة في هذه الحالة

قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ، في ساعة مبكرة صباح الأحد، للمرة الأولى منذ ما يزيد على شهر، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن هجومًا مضادًا في ساحة المعركة الرئيسة في الشرق استعاد نصف مدينة سيفيرودونيتسك.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على بعد أميال بعد الهجوم على منطقتين نائيتين من كييف.

وقالت أوكرانيا إن القصف أصاب ورشة لإصلاح عربات القطار، بينما قالت موسكو إنها دمرت دبابات تي72- جرى إرسالها إلى أوكرانيا من دول في أوربا الشرقية، فضلًا عن معدات عسكرية أخرى.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك على تويتر “لجأ الكرملين إلى هجمات خبيثة جديدة. الضربات الصاروخية اليوم على كييف ليس لها سوى هدف واحد هو قتل أكبر عدد ممكن”.

While someone asks not to humiliate 🇷🇺, the Kremlin resorts to new insidious attacks. Today’s missile strikes at Kyiv have only 1 goal – kill as many 🇺🇦 as possible. Each of such terrorist attacks must face a tough response from European capitals: more sanctions, more weapons.

وقالت أوكرانيا إن روسيا نفّذت الضربة باستخدام صواريخ بعيدة المدى تطلق من قاذفات ثقيلة على مسافات بعيدة مثل بحر قزوين، وهو سلاح أثمن بكثير من العتاد الذي زعمت روسيا إصابته.

وقالت الشركة المسؤولة عن الطاقة النووية الأوكرانية إن صاروخ كروز روسيًّا انطلق على مستوى “منخفض جدًا” فوق ثاني أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن العديد من الهجمات الصاروخية شُنّت على دونيتسك، بما في ذلك منطقة كراماتورسك شمالي دونيتسك، ما أدى إلى تدمير ورشة لإصلاح الأسلحة ومستودعات ذخيرة ونقاط قيادة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 عسكريًّا أوكرانيًّا.

وهذا هو أول هجوم كبير على كييف منذ أواخر، أبريل/نيسان الماضي، عندما أسفرت ضربة صاروخية عن مقتل صحفي، وشهدت الأسابيع الماضية تركيز روسيا لقدرتها التدميرية بشكل أساس على خطوط المواجهة في شرق أوكرانيا وجنوبها، على الرغم من أن موسكو توجّه من حين لآخر ضربات في أماكن أخرى، فيما تسميه حملة لتقويض البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ومنع شحنات الأسلحة الغربية.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة خلال مقابلة بثت، الأحد، من أن روسيا ستقصف أهدافًا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ ذات مدى أطول لاستخدامها في أنظمة الصواريخ المتنقلة العالية الدقة.

واستبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات أمريكية أو من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن واشنطن وحلفاءها الأوربيين زودوا كييف بأسلحة مثل الطائرات المسيّرة ومدفعية هاوتزر الثقيلة وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ غافلين المضادة للدبابات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ هيمارس بعد أن تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تُستخدم لاستهداف روسيا.

وقال بوتين إن شحنات الأسلحة “ليست جديدة”، ولم تغيّر شيئًا، ولكنه حذّر من أنه سيكون هناك رد إذا قدمت الولايات المتحدة قذائف بعيدة المدى لأنظمة هيمارس التي يصل أقصى مدى لها إلى 300 كيلومتر أو أكثر.

وقال بوتين في مقابلة مع محطة روسيا-1 التلفزيونية الرسمية إنه في حال تقديم مثل هذه الصواريخ “سنقصف تلك الأهداف التي لم نبدأ في ضربها بعد”.

وأضاف أن نطاق أنظمة هيمارس التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن يعتمد على القذائف التي يتم تزويدها بها، وأن المدى الذي أعلنته الولايات المتحدة كان تقريبًا مثل أنظمة الصواريخ السوفيتية الصنع التي تمتلكها أوكرانيا بالفعل.

وقال بوتين إن “هذا ليس بجديد. إنه لا يغيّر أي شيء بشكل أساس”، وأضاف أن هذه الأسلحة حلت فقط محل الأسلحة التي دمرتها روسيا.

ولم يحدد بوتين الأهداف التي تعتزم روسيا قصفها، ولكنه قال إن “الضجة” المتعلقة بتزويد أوكرانيا بأسلحة غربية تهدف إلى إطالة أمد الصراع.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستزود أوكرانيا بأربعة أنظمة هيمارس إضافة إلى نظام الإطلاق المتعدد للصواريخ الموجّهة الذي قالت إنه يبلغ مداه أكثر من 64 كيلومترًا أي ضعف مدى مدافع الهاوتزر التي قدمتها.

وفي حديثه عن الطائرات المسيّرة التي سلمتها الدول الغربية لأوكرانيا قال بوتين إن الدفاعات الجوية الروسية “تكسرها مثل حبات الجوز”، وقال إن عشرات المسيّرات دُمّرت.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الروس حذّروا من أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة سيؤدي إلى تفاقم الصراع، قال بوتين إنه لن يحدث أي تغييرات جوهرية في ساحة القتال.

وأظهرت المقابلة، التي قال الكرملين إنها سُجلت في الثالث من يونيو/حزيران بمنتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، بوتين يجلس أمام خريطة ضخمة لروسيا وأوربا وآسيا الوسطى.

وانتقدت كييف بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، بعد أن قال إن المهم عدم “إهانة” موسكو.

كما انتقدت أوكرانيا ما عدّته ضغطًا من بعض الحلفاء الأوربيين دفعها للتخلي عن جزء من أراضيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022