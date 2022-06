قصف متواصل.. انفجارات تهز كييف ومعارك ضارية في سيفيرودونتسك شرقي أوكرانيا

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات عدة هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وكانت صفارات الإنذار قد دوت في وقت سابق في معظم أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف.

وكتب كليتشكو على تطبيق تليغرام “انفجارات عدة وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة، الخدمات تعمل بالفعل في الموقع، مزيد من المعلومات التفصيلية سيُكشف عنها لاحقًا”.

من جانبه قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوهانسك، حيث تقع مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، اليوم الأحد إن القوات الروسية تواصل اقتحام المدينة وتسيطر على الجزء الشرقي منها.

وأضاف أن أجزاءً من مصنع آزوت للكيماويات تضررت في هجمات أمس السبت، وتعد المدينة هدفا استراتيجيا مهما في دونباس بالنسبة لروسيا، ويقع بها مركز القيادة الرئيسي لقوات الدفاع الأوكرانية.

وتكتظ المنطقة المحيطة بسيفيرودونتسك بالسكان، حيث كان يعيش بها نحو 380 ألف شخص قبل بدء الحرب، وهي آخر منطقة في لوهانسك مازالت تخضع لسيطرة أوكرانيا.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في رسالته اليومية عبر الفيديو الليلية الماضية أن “الوضع في سيفيرودونيتسك حيث يدور قتال شوارع لا يزال في غاية الصعوبة” مشيرا إلى “غارات جوية وقصف متواصل بالمدفعية والصواريخ”.

وتبقى المدينة في قلب الهجوم الروسي لفرض السيطرة الكاملة على حوض دونباس في شرق أوكرانيا، الذي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على قسم منه منذ 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “وحدات من الجيش الأوكراني تكبدت خسائر جسيمة خلال المعارك للسيطرة على سيفيرودونيتسك بنسبة وصلت إلى 90%، وإن وحدات عدة تنسحب نحو ليسيتشانسك”، المدينة الكبيرة المجاورة.

وتؤكد كييف أن قواتها تقاتل لاستعادة المدينة، وأعلن رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك أن القوات الروسية “تمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير منها، وقسمتها إلى شطرين. لكن عسكريين أوكرانيين تمكنوا من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي. وأضاف “حاليا، نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة على المدينة”.

ورأى المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن الدينامية تبدلت وأن القوات الأوكرانية الآن “تبطئ بنجاح الهجمات الروسية في سيفيرودونيتسك من خلال شن هجمات مضادة حذرة وفعالة”.

وتتواصل المعارك على الجبهات الأخرى، وقال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف إن “روسيا تواصل بذل مجهود لاحتلال دولتنا بالكامل” مضيفا أن الكرملين يطمح لـ”ضم الأراضي” التي يعتبرها “أراضيه” بما فيها “بولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا وغيرها”.

وزادت روسيا منذ بدء الغزو بثلاثة أضعاف مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها وهي تشمل شبه جزيرة القرم والأراضي المحتلة في دونباس وفي جنوب أوكرانيا، وباتت تسيطر الآن على نحو 125 ألف كيلومتر مربع، ما يمثل 20% من مساحة أوكرانيا، وفق الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

