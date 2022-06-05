حزب تونسي يقيل قياديا شارك في الحوار الوطني.. والغنوشي: نهاية الاستبداد ليست بعيدة (فيديو)

أعلن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (أقصى اليسار) إقالة القيادي بالحزب والنائب في البرلمان المنحل منجي الرحوي بعد مخالفته موقف الحزب الرافض للمشاركة في أعمال لجان الحوار الوطني.

وشارك منجي الرحوي، أمس السبت، في أولى جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للحوار الوطني.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، فإن القرار جاء على خلفية إصرار الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي أمرا واقعا.

وأضاف البيان أن المكتب السياسي، طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي، قرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من الحزب.

على صعيد آخر، عقدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد اجتماعا عاما في مدينة قفصة، وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن عددا من أنصار سعيّد تظاهروا أمام قاعة الاجتماع، ورفعوا شعارات ضد جبهة الخلاص والمعارضين لمسار 25 من يوليو/تموز، محاولين اقتحام قاعة الاجتماع، لولا تدخّل قوات الأمن.

نهاية الاستبداد “ليست بعيدة”

من جانبه، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم الأحد، في مدينة صفاقس “الأزمة الاقتصادية تفاقمت بعد 25 يوليو وأصبحنا نعيش أزمة سياسية وحالة من الاستبداد، وإن نهاية الاستبداد ليست بعيدة”.

وأضاف الغنوشي “القضاة التونسيون ملتفون حول جمعية القضاة من أجل استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات”.

كانت جمعية القضاة التونسيين قد قررت، أمس السبت، الإضراب لمدة أسبوع بدءا من يوم غد الاثنين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل 57 قاضيا.

وكان سعيّد قد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها “تغيير مسار قضايا، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي”.

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وخرجت مظاهرات معارضة، أمس السبت، إلى شوارع العاصمة تونس للاحتجاج على خطط الرئيس لطرح دستور جديد في استفتاء عام.