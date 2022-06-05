الهند.. شرطيون يعذّبون مسلما ويصعقونه بعصا كهربائية بدعوى ذبحه بقرة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام هندية، الأحد، باحتجاز 5 من أفراد الشرطة إثر تعذيبهم شابًا مسلمًا، وصعقه بعصا كهربائية من شرجه يشتبه بأنه قام بذبح بقرة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا المحلية أن مسؤولًا عن مخفر شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة وشخصين “مجهولين” احتجزوا إثر تعذيبهم شابًا يشتبه بضلوعه في ذبح بقرة بمدينة بوداون، في ولاية أوتار براديش.

ونقلت الصحيفة عن والدة الشاب (22 عامًا) قولها إن “أفرادًا في الشرطة، بقيادة مساعد المفتش ساتيا بال، أدخلوا عصا في شرج ولدي، وقاموا بتعريضه لصدمات كهربائية متكررة”.

وقالت الصحيفة إن الضحية الذي يعمل بائع خضروات كان يعاني من نوبات صرع أثناء نقله إلى المستشفى.

وقال برافين سينغ تشاوهان مفتش الشرطة في المدينة إنه “بناء على التحقيقات الأولية تبين أن الاتهامات ضد أفراد الشرطة الخمسة صحيحة، وسجلنا شكوى جنائية بحقهم بسبب تعذيبهم للشاب وتصرفاتهم غير المشروعة”.

وأضاف أنه يتم اتخاذ خطوات لإيقافهم عن عملهم، كما سيفتح تحقيق نزيه في القضية.

الإساءة للنبي محمد بالهند

من جهة أخرى، أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإساءة مسؤول في الحزب الحاكم بالهند إلى النبي محمد والمسلمين.

جاء ذلك على خلفية تغريدة مسيئة للنبي محمد نشرها نافين كومار جيندال المسؤول الإعلامي بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في دلهي.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة (تضم 57 دولة) في بيان “هذه الإساءات تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند، وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم”.

تعرب الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند إزاء النبي #محمد صلى الله عليه وسلم. pic.twitter.com/LcHq6y2tW1 — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) June 5, 2022

وأضافت “خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم”.

وطالبت المنظمة “السلطات الهندية بالتصدي بحزم لهذه الإساءات وكل أشكال التطاول على النبي، وتقديم المحرضين والمتورطين ومرتكبي أعمال العنف وجرائم الكراهية ضد المسلمين إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها”.

كما طالبت “السلطات الهندية بضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم في الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته”.

ودعت “المجتمع الدولي، لا سيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين في الهند”.

يذكر أن الحزب الحاكم في الهند أعلن عن تعليق عمل كومار جيندال على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام، وفق إعلام محلي.