المذيع محمد ناصر يعلن عودته إلى “مكملين”.. والقناة تستعد للبث “من كل ميادين العالم”

أعلنت قناة (مكملين) الفضائية المعارضة للنظام المصري استعدادها لعودة البث “من كل ميادين العالم”.

وبثت صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة إعلانات تؤكد نيتها العمل مرة أخرى تحت شعار “لسه مكملين”.

كلنا بنحب اللعبة الحلوة .. #لسه_مكملين

قريبًا انطلاقة جديدة لقناة #مكملين من كل ميادين العالم .. انتظرونا#محمد_ناصر pic.twitter.com/08i0WscrKu — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 1, 2022

كما بثت إعلانات للمذيع محمد ناصر يؤكد عودته ببرنامج “مصر النهارده” الذي كان يقدمه لسنوات قبل رحيله عن القناة في وقت سابق. وبث ناصر الإعلانات نفسها أيضًا على صفحاته بمواقع التواصل.

الورد اللى طالع فى مصر بكره .. هنرويه في #مصر_النهاردة

انتظروا #محمد_ناصر على قناة #مكملين

#لسه_مكملين من كل ميادين العالم pic.twitter.com/6Dl3KdKBMa — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 1, 2022

كذلك بثت القناة ترويجًا لبرنامج جديد يقدمه المذيع أسامة جاويش الذي غادر قناة الحوار قبل أيام.

وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قناة مكملين إغلاق استوديوهاتها ومقرها في تركيا، ونقل بثها وأعمالها بالكامل خارج البلاد دون تحديد مكان مقرها الجديد.

الرحلة طويلة.. وإحنا #لسه_مكملين لحد آخر الخط

قريبًا انطلاقة جديدة لقناة #مكملين من كل ميادين العالم .. انتظرونا#محمد_ناصر pic.twitter.com/z2gWrjQsat — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 1, 2022

وأوضحت القناة في بيان أن الهدف من هذه الخطوة “هو الحفاظ على طبيعة التغطية الإعلامية، وحرصًا من إدارة القناة على استمرارية رسالتها الإعلامية”.

وجاء في البيان “نظرًا للأوضاع التي لا تخفى على أحد وحرصًا على استمرارية رسالة القناة الإعلامية، فقد قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا”.

وتابعت “ستغلق القناة استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا، وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة”.

وحرصت إدارة القناة على تقديم الشكر إلى قيادة تركيا وشعبها لحسن الاستضافة خلال السنوات الماضية، كما أكدت امتنانها لكل من أسهم في خروج القناة وبرامجها بهذا الشكل إلى الجمهور.

بيان هام من قناة مكملين الفضائية pic.twitter.com/p8yQVKtI2Q — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) April 29, 2022

يُذكر أن (مكملين) قناة مصرية بدأت بثها من إسطنبول عام 2014، وعُرف عنها معارضة النظام المصري بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.

وفي مارس/آذار 2021، اتخذت قنوات مصرية معارضة تبث من تركيا قرارات بإيقاف برامج مذيعين لديها، تلاها تخفيف اللهجة الإعلامية التي تعدّها القاهرة “حادة”.

واعتبرت السلطات المصرية تلك الخطوات -في أكثر من تصريح لوزير الخارجية سامح شكري- “خطوة على طريق تهيئة الأرضية لتطبيع العلاقات مع تركيا”، إذ ترى القاهرة هذه القنوات “وسائل إعلام معادية” وسط تأكيد تركي متكرر على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها.