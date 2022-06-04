مصطافون على الشاطئ يوثقون لحظة القصف الروسي لميناء بيرديانسك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل لحظة سقوط قذيفة روسية على ميناء بيرديانسك، أمس الخميس، وسط صدمة المصطافين على شاطئ يوجد على امتداد الميناء.

ووثقت مواطنة أوكرانية كانت على الشاطئ، لحظة قصف هذا الميناء الواقع في مقاطعة زابورجيا جنوب شرقي أوكرانيا.

Вчерашний взрыв в Бердянске.

А местные даже пиво не пролили pic.twitter.com/0Ah9Ud9l3G — Save Ukraine 🇺🇦 (@BestPranks5) June 3, 2022

وسيطرت القوات الروسية على هذه المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف في الأيام الأولى من الحملة العسكرية التي تشنها في أوكرانيا منذ أواخر فبراير/شباط، من دون مقاومة تذكر.

وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا هجومًا واسعًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات لموسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.