بايدن يسخر من إيلون ماسك: حظا سعيدا في رحلة القمر

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تعليق إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا- بشأن حالة الاقتصاد، وقال مازحًا إنه يرجو لماسك “حظًا سعيدًا في رحلته إلى القمر”.

وذكرت وكالة رويترز -في وقت سابق اليوم- أن ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين قائلًا إنه ينتابه “شعور سيئ للغاية” بخصوص الاقتصاد، مضيفًا أنه يحتاج إلى خفض الوظائف بنسبة نحو 10% في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

وعندما سألت رويترز بايدن عن تصريحات ماسك أجاب “في حين يتحدث إيلون ماسك عن ذلك، تزيد شركة (فورد) استثماراتها بشكل كاسح، فورد تزيد الاستثمارات وتنتج سيارات كهربائية جديدة. يمكن أن أضيف أن هناك 6000 موظف جديد، موظفون بعقد عمل جماعي في الغرب الأوسط”.

وأضاف “حظًا وفيرًا في رحلته إلى القمر”.

#BREAKING: President Biden responds to Elon Musk's "super bad feeling about" the US economy and wants to cut 10% of workforce: "Lots of luck on his trip to the moon." pic.twitter.com/QEYnPI6hlf — Forbes (@Forbes) June 3, 2022

ورد ماسك على تويتر “شكرًا يا سيادة الرئيس”، وأضاف رابطًا يشير إلى منح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية شركة (سبيس إكس) الفضائية التي يملكها ماسك عقدًا، في أبريل/نيسان 2021، لصناعة سفينة فضاء تحمل روادًا إلى القمر.

وجاءت رسالة ماسك، التي أُرسلت أمس الخميس، بعنوان “أوقفوا جميع عمليات التوظيف في جميع أنحاء العالم”، بعد يومين من مطالبة الملياردير للموظفين بالعودة إلى أماكن العمل أو تركه، وتأتي ضمن سلسلة متزايدة من التحذيرات من رؤساء شركات بشأن مخاطر الركود.

والجمعة، هبطت أسهم تسلا 9% في التعاملات الأمريكية، وهبط مؤشر (ناسداك) للصناعات الثقيلة نحو 2%.

وأظهر التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه جرى توظيف ما يقرب من 100 ألف شخص في تسلا والشركات التابعة لها في نهاية 2021.

والثلاثاء الماضي، قال ماسك في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن على موظفي تسلا العمل من المكاتب ما لا يقل عن 40 ساعة أسبوعيًا، مغلقًا الباب بذلك أمام العمل عن بعد، وقال “إذا لم تحضر، سنفترض أنك استقلت”.

وحذّر ماسك -في الأسابيع الأخيرة- من مخاطر الركود، ولكن رسالته الإلكترونية التي تأمر بتجميد التوظيف وتخفيض عدد الموظفين كانت أكثر رسالة مباشرة وبارزة من نوعها من رئيس شركة صناعة السيارات.