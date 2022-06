بايدن يسخر من إيلون ماسك: حظا سعيدا في رحلة القمر

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تعليق إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا- بشأن حالة الاقتصاد، وقال مازحًا إنه يرجو لماسك “حظًا سعيدًا في رحلته إلى القمر”.

وذكرت وكالة رويترز -في وقت سابق اليوم- أن ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين قائلًا إنه ينتابه “شعور سيئ للغاية” بخصوص الاقتصاد، مضيفًا أنه يحتاج إلى خفض الوظائف بنسبة نحو 10% في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

وعندما سألت رويترز بايدن عن تصريحات ماسك أجاب “في حين يتحدث إيلون ماسك عن ذلك، تزيد شركة (فورد) استثماراتها بشكل كاسح، فورد تزيد الاستثمارات وتنتج سيارات كهربائية جديدة. يمكن أن أضيف أن هناك 6000 موظف جديد، موظفون بعقد عمل جماعي في الغرب الأوسط”.

وأضاف “حظًا وفيرًا في رحلته إلى القمر”.

#BREAKING: President Biden responds to Elon Musk's "super bad feeling about" the US economy and wants to cut 10% of workforce: "Lots of luck on his trip to the moon." pic.twitter.com/QEYnPI6hlf

— Forbes (@Forbes) June 3, 2022