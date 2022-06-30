روسيا تسحب قواتها من جزيرة الثعبان وبايدن يعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الخميس أنه انسحب من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود التي سيطرت عليها موسكو، في حين أعلنت واشنطن دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “في 30 يونيو/حزيران في بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها” مشددة على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن “روسيا لا تعارض جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني لتصدير الحبوب من أوكرانيا”.

من جانبه، كتب أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في تغريدة على تويتر “لم يعد هناك أي قوات روسية في الجزيرة، لقد قامت قواتنا العسكرية بعمل رائع”.

KABOOM! No Russian troops on the Snake Island anymore. Our Armed Forces did a great job.

More kaboom news to follow. All will be 🇺🇦 pic.twitter.com/ItdP3oQvHK — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 30, 2022

وفرضت روسيا مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا سيطرتها على “جزيرة الثعبان”، التي يصل طولها إلى 662 مترا، ويبلغ عرضها 440 مترا، وترتفع أعلى نقطة فيها نحو 41 مترا.

وتقع الجزيرة في موقع استراتيجي مميز بالبحر الأسود بالقرب من السواحل الشرقية لكل من أوكرانيا ورومانيا.

وحازت الجزيرة اهتماما دوليا عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك طلب سفينة حربية روسية منهم الاستسلام.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

انفراج في شحن الحبوب

في سياق متصل، غادرت اليوم الخميس أول سفينة تجارية -وهي تحمل 7 آلاف طن من الحبوب بحماية البحرية الروسية- مرفأ برديانسك الأوكراني الذي سيطرت عليه روسيا، حسب ما أعلنت السلطات الجديدة التي عينتها موسكو.

وقال رئيس إدارة المنطقة الموالية لروسيا يفغيني باليتسكي عبر تليغرام “بعد توقف دام بضعة أشهر، غادرت أول سفينة تجارية مرفأ برديانسك التجاري محملة بـ7 آلاف طن من الحبوب إلى دول صديقة”.

دعم أمريكي جديد

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار تشمل أنظمة دفاعية جديدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت 7 مليارات دولار لأوكرانيا منذ بداية ولايته.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تحشد العالم لدعم أوكرانيا و50 دولة تعهدت بالتزامات جديدة لأوكرانيا.

6 آلاف أسير أوكراني

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن أكثر من 6 آلاف جندي أوكراني استسلموا أو سقطوا في الأسر.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في بيان: “العدد الإجمالي للعسكريين الأوكرانيين الذين أسروا أو استسلموا يتجاوز ستة آلاف”.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية مبادلة 144 مقاتلا أوكرانيا بعدد مماثل من الروس أو الانفصاليين الموالين لروسيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلًا عن وزارة الدفاع، أن عملية تبادل أسرى الحرب التي أعلنت عنها المخابرات الأوكرانية، الأربعاء، جاءت بأمر مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا لما نقلته “رويترز”.