روسيا تسحب قواتها من جزيرة الثعبان وبايدن يعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الخميس أنه انسحب من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود التي سيطرت عليها موسكو، في حين أعلنت واشنطن دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “في 30 يونيو/حزيران في بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها” مشددة على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن “روسيا لا تعارض جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني لتصدير الحبوب من أوكرانيا”.

من جانبه، كتب أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في تغريدة على تويتر “لم يعد هناك أي قوات روسية في الجزيرة، لقد قامت قواتنا العسكرية بعمل رائع”.

No Russian troops on the Snake Island anymore. Our Armed Forces did a great job.

