سياسة

جونسون: لو كان بوتين امرأة لما غزا أوكرانيا.. والأخير يذكّره بـ”المرأة الحديدية” (فيديو)

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون "يمين" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أسوشيتد برس)
30/6/2022-|آخر تحديث: 30/6/202203:53 PM (مكة المكرمة)

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لو كان امرأة لما أقدم على غزو أوكرانيا.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس خلال زيارة لتركمانستان، استشهد بوتين بقرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر إرسال قوات إلى جزر فوكلاند ليدحض نظرية جونسون.

ووصف جونسون، أمس الأربعاء، قرار بوتين بشن ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا بأنه “مثال نموذجي للذكورة السامة” وسخر من نزعة بوتين لتعزيز صورته الرجولية.

ورد بوتين في تصريحات للصحفيين قائلًا “أريد فقط أن استعيد أحداثًا من التاريخ الحديث عندما قررت مارغريت ثاتشر شن عمليات عسكرية ضد الأرجنتين من أجل السيطرة على جزر فوكلاند. هنا، اتخذت امرأة قرارًا بشن عمل عسكري”.

وأضاف “لذلك فهي ليست إشارة دقيقة تمامًا من رئيس الوزراء البريطاني إلى ما يحدث اليوم”.

ومارغريت ثاتشر سياسية بريطانية اشتهرت بـ”المرأة الحديدية”، وكانت أول رئيسة وزراء في أوربا، وأول امرأة تتزعم حزب المحافظين في تاريخ بريطانيا, وأول شخصية بريطانية تكسب ثلاثة انتخابات متتالية.

واستمر الرئيس الروسي في كيل الانتقادات لتحرك بريطانيا قبل 40 عامًا للرد عسكريًا على محاولة الأرجنتين فرض سيطرتها على الجزر قليلة الكثافة السكانية التي تديرها بريطانيا في جنوب المحيط الأطلسي.

وتساءل بوتين “أين جزر فوكلاند وأين بريطانيا؟.. أفعال ثاتشر كانت مدفوعة فقط بالطموحات الإمبريالية و(الرغبة في) تأكيد وضعهم الإمبريالي”.

من جانب آخر، أقر رئيس الحكومة البريطانية بأن “الجميع يريد إنهاء الحرب “، لكن في الوقت الحالي “لا يوجد اتفاق محتمل، بوتين لا يقدم عرض سلام”.

وأضاف أن الاستراتيجية الغربية تهدف الآن إلى دعم أوكرانيا لتمكينها من أن تكون في أفضل وضع استراتيجي ممكن إذا بدأت مفاوضات السلام يومًا ما مع موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات