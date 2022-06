جونسون: لو كان بوتين امرأة لما غزا أوكرانيا.. والأخير يذكّره بـ”المرأة الحديدية” (فيديو)

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لو كان امرأة لما أقدم على غزو أوكرانيا.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس خلال زيارة لتركمانستان، استشهد بوتين بقرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر إرسال قوات إلى جزر فوكلاند ليدحض نظرية جونسون.

ووصف جونسون، أمس الأربعاء، قرار بوتين بشن ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا بأنه “مثال نموذجي للذكورة السامة” وسخر من نزعة بوتين لتعزيز صورته الرجولية.

💬 "If Putin was a woman… I really don't think he would've embarked on a crazy, macho war of invasion and violence", @BorisJohnson tells @ZDF

What he's doing in Ukraine is a "perfect example of toxic masculinity". pic.twitter.com/kPZ1yHTWs0

— TLDR News UK (@TLDRNewsUK) June 29, 2022