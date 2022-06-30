جونسون: لو كان بوتين امرأة لما غزا أوكرانيا.. والأخير يذكّره بـ”المرأة الحديدية” (فيديو)

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لو كان امرأة لما أقدم على غزو أوكرانيا.

وفي حديثه بمؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس خلال زيارة لتركمانستان، استشهد بوتين بقرار رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر إرسال قوات إلى جزر فوكلاند ليدحض نظرية جونسون.

ووصف جونسون، أمس الأربعاء، قرار بوتين بشن ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا بأنه “مثال نموذجي للذكورة السامة” وسخر من نزعة بوتين لتعزيز صورته الرجولية.

💬 "If Putin was a woman… I really don't think he would've embarked on a crazy, macho war of invasion and violence", @BorisJohnson tells @ZDF What he's doing in Ukraine is a "perfect example of toxic masculinity". pic.twitter.com/kPZ1yHTWs0 — TLDR News UK (@TLDRNewsUK) June 29, 2022

ورد بوتين في تصريحات للصحفيين قائلًا “أريد فقط أن استعيد أحداثًا من التاريخ الحديث عندما قررت مارغريت ثاتشر شن عمليات عسكرية ضد الأرجنتين من أجل السيطرة على جزر فوكلاند. هنا، اتخذت امرأة قرارًا بشن عمل عسكري”.

وأضاف “لذلك فهي ليست إشارة دقيقة تمامًا من رئيس الوزراء البريطاني إلى ما يحدث اليوم”.

ومارغريت ثاتشر سياسية بريطانية اشتهرت بـ”المرأة الحديدية”، وكانت أول رئيسة وزراء في أوربا، وأول امرأة تتزعم حزب المحافظين في تاريخ بريطانيا, وأول شخصية بريطانية تكسب ثلاثة انتخابات متتالية.

🇷🇺🇬🇧 | #Putin compares himself to Margaret Thatcher – in response to Boris Johnson saying a woman would not have invaded Ukraine. pic.twitter.com/HvvpWCbT7W — Terror Alarm (@terror_alarm) June 30, 2022

واستمر الرئيس الروسي في كيل الانتقادات لتحرك بريطانيا قبل 40 عامًا للرد عسكريًا على محاولة الأرجنتين فرض سيطرتها على الجزر قليلة الكثافة السكانية التي تديرها بريطانيا في جنوب المحيط الأطلسي.

وتساءل بوتين “أين جزر فوكلاند وأين بريطانيا؟.. أفعال ثاتشر كانت مدفوعة فقط بالطموحات الإمبريالية و(الرغبة في) تأكيد وضعهم الإمبريالي”.

NEWS | “If Vladimir Putin were a woman, he wouldn't have embarked on a war”- Boris Johnson “Britain, Margaret Thatcher decided to launch military action against Falkland Islands. This decision was dictated by imperial ambitions, strife to uphold imperial status”- Vladimir Putin pic.twitter.com/8UpBJczw2d — Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil) June 30, 2022

من جانب آخر، أقر رئيس الحكومة البريطانية بأن “الجميع يريد إنهاء الحرب “، لكن في الوقت الحالي “لا يوجد اتفاق محتمل، بوتين لا يقدم عرض سلام”.

وأضاف أن الاستراتيجية الغربية تهدف الآن إلى دعم أوكرانيا لتمكينها من أن تكون في أفضل وضع استراتيجي ممكن إذا بدأت مفاوضات السلام يومًا ما مع موسكو.