تونس.. تدهور صحة قضاة مضربين عن الطعام احتجاجا على قرار سعيّد بعزلهم

أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس (غير حكومية)، مساء الأربعاء، تدهور الوضع الصحي لثلاثة قضاة مضربين عن الطعام منذ 8 أيام، احتجاجا على إقالتهم ضمن 57 قاضيا بقرار من الرئيس قيس سعيّد.

وفي 22 يونيو/حزيران الجاري، بدأ القضاة المعزولون حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري إضرابهم عن الطعام.

جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيقية، وهي تضم جمعية القضاة التونسيين، واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وجمعية القاضيات التونسيات، وجمعية القضاة الشبان (هياكل نقابية).

ووفق التنسيقية فإن “الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام تعكّر (تدهور) وفقا لإفادة وتصريح الطبيب الذي تولى فحصهم ظهر الأربعاء، وأكد أن حالاتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم ومن التجفف من الماء”.

وحذر الطبيب من أن “وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين عن الطعام”، وفق البيان.

وجددت التنسيقية، في البيان، مطالبتها الرئيس سعيد بـ”التراجع عن أمر الإعفاء الجائر في حق كل الزملاء وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية”.

وحمّلت السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة “بعد وصول وضعهم الصحي (القضاة الثلاثة) إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم”.

والسبت، قررت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على إقالة القضاة.

وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”. وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، ولاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة بعدما بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى بديلة، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

وقرر سعيّد إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، وترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.

أما سعيّد فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا حرصه على استقلال القضاء وعدم المساس بالحريات والحقوق.