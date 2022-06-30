الحادث الثالث خلال العام الحالي.. العثور على 20 جثة في الصحراء الليبية (فيديو)

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي بالعثور على 20 جثة بالقرب من تشاد، مرجحًا أن يكونوا قد ماتوا عطشًا بعد تعطل سيارتهم.

ونشر الجهاز صورًا ومقطع فيديو للجثث وهي ممددة حول شاحنة سوداء صغيرة وسط الصحراء الممتدة.

العثور على ٢٠ جثة في صحراء ليبيا..

خدمات الإنقاذ الليبية تعثر على ٢٠ جثة لأشخاص يعتقد أنهم ماتوا عطشا بعد تعطل سيارتهم في صحراء ليبيا بالقرب من الحدود مع تشاد#الجزيرة_مباشر #ليبيا pic.twitter.com/jiNdBKVQpH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2022

وعثر سائق شاحنة كان يسافر عبر الصحراء على الجثث على بعد 310 كيلو مترات جنوبي مدينة الكفرة، و120 كيلومترًا من الحدود مع تشاد.

ونقلت وكالة رويترز عن إبراهيم بلحسن مدير الإسعاف في الكفرة قوله إن السائق ضل الطريق، معربًا عن اعتقاده بأن هؤلاء الأشخاص توفوا في الصحراء قبل نحو 14 يومًا، لأن آخر مكالمة على هاتف محمول هناك كانت في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وقال بلحسن إن اثنتين من الجثث تعود للليبيين، ويُعتقد أن الجثث الأخرى لمهاجرين من تشاد عبروا بشكل غير قانوني إلى ليبيا.

وقام فريق من جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة بدفن الجثث، و”ترقيم كل جثة ووضعها بمكان مرقم للعودة لها متى تم التعرف عليهم”.

وذكر الجهاز أن هذه الحادثة الثالثة التي تقع في الصحراء خلال عام 2022.

وتعد ليبيا، رغم الصراع الذي تشهده، نقطة جذب للمهاجرين الباحثين عن عمل، كما صارت نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوربا من خلال طريق محفوف بالمخاطر عبر الصحراء ثم البحر المتوسط.