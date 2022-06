أُصيب 64 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي وبالاختناق، الخميس، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد كبار ضباطه ومستوطنين آخرين، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت حافلات المستوطنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتوجّهت إلى “مقام قبر يوسف” تحت حماية الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر الخميس.

وبعد دخول المستوطنين اندلعت مواجهات في منطقة شارع عمّان قرب “قبر يوسف”، خلال محاولة الشبان الفلسطينيين التصدي للاقتحام.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا مركبات الجيش الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات المشتعلة، وحاولوا إغلاق الشارع أمام الآليات العسكرية، وأطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 64 مصابا، بينهم إصابة بالرصاص الحي، و16 بالرصاص المطاطي، و47 بحالات اختناق، وحروق.

وأشار إلى أن 5 من بين المصابين نُقلوا للعلاج في المستشفى، وتم علاج البقية ميدانيا.

وبيّن الهلال الأحمر أن طواقمه أجلت عائلتين تقطنان في المنطقة، عقب تعرضهما للاختناق جراء قنابل الغاز المسيل الكثيفة التي أطلقها الجيش.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، أن ضابطا رفيعا، ومستوطنين، أُصيبوا في إطلاق نار بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وذكر الجيش في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر أن قائد لواء شمالي الضفة الغربية أُصيب بجروح طفيفة في إطلاق النار، كما أصيب مستوطنون آخرون بجروح.

وقال إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا “نيرانا كثيفة” أثناء دخول “مئات المصلين الليلة (ليلة الخميس) إلى ضريح يوسف في مدينة نابلس”. وأضاف أن جنود الجيش “ردوا على مصادر إطلاق النار”.

ووفقا لبيان الجيش فقد “أسفر إطلاق النار عن إصابة مواطنين (مستوطنين) بجروح”.

وأوضح أن “قائد لواء السامرة” (شمالي الضفة)، العقيد روعي تسفايغ​​​​​​​ “يتلقى العلاج الطبي في مستشفى، بعد أن أُصيب “على ما يبدو بشظية وتم تشخيص إصابته بأنها طفيفة”.

Overnight, IDF soldiers escorted 100s of worshipers into Joseph’s Tomb.

Palestinian gunmen fired heavily at the worshippers, injuring 2 Israeli civilians & the “Shomron” Regional Brigade commander. IDF soldiers responded toward the sources of gunfire & escorted civilians out.

— Israel Defense Forces (@IDF) June 30, 2022