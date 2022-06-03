واشنطن: الرئيس التونسي يقوض المؤسسات الديمقراطية.. والعفو الدولية تتهمه بتوجيه ضربة قوية للقضاء

اتهمت واشنطن، أمس الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد بعد أن أقال عشرات القضاة، ضمن إجراءات يرفضها قطاع واسع من المعارضة ويعتبرها تعزيزا لحكم الرجل الواحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن عملية التطهير جزء من “مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.

وقال برايس في مؤتمر صحفي دوري إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.

وقال برايس “ما زلنا نحث الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح”.

ومساء الأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، بدعوى توجيه اتهامات لهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

“ضربة لاستقلال القضاء”

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، أن سعيد “سدد ضربة قوية” لاستقلالية القضاء ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية تحت عنوان “الرئيس التونسي يتفرّد بسلطة إقالة القضاة على هواه” نشرته على صفحتها في فيسبوك.

وقالت المنظمة في بيانها، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمس مرسومًا جديدًا “سدد به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021”.

وأردفت أن قيس سعيّد “قام منذ يوليو الماضي، بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية”.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على الدستور” وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

لكن قوى أخرى ترى أن تلك الإجراءات تهدف إلى “تصحيح مسار ثورة 2011″، التي أطاحت آنذاك بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.