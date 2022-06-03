السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات ذكرى فض اعتصام القيادة العامة (فيديو)

لقي متظاهر سوداني مصرعه، الجمعة، متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مشاركته بمظاهرات ذكرى “فض اعتصام القيادة” في العاصمة الخرطوم.

وأعلنت لجنة أطباء السودان سقوط قتيل إثر إصابته برصاص قوات الأمن أثناء تصديها لمظاهرة في منطقة الصحافة بالخرطوم.

لجنة أطباء السودان المركزية عـــــاجل – ارتقاء شهيد في مليونية 3 يونيو 2022 ارتقت روح شهيد عشريني لم يتم التأكد من بياناته بعد إثر إصابته في الصدر بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الانقلاب بغزارة أثناء قمعها لمواكب نقطة محطة 7 بالصحافة. للشهيد الرحمة والمغفرة والخلود في الفردوس pic.twitter.com/9XiyqcTETX — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) June 3, 2022

مقتل متظاهر سوداني برصاصة في الصدر جراء تفريق قوات الأمن تظاهرة مطالبة "بحكم مدني شامل ومحاسبة قتلة المتظاهرين" تزامنا مع إحياء الذكرى الثالثة لـ #فض_اعتصام_القيادة_العامة#السودان pic.twitter.com/UH6psgp3b4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2022

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، استجاب لنداء التظاهر، الجمعة، الآلاف من أجل مطالبة العسكريين بتحقيق العدالة لضحايا “ثورة” العام 2019.

وخرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم، ومدن بحري (شمال) وأم درمان ونيالا (غرب) وربك (جنوب) ومدني (وسط) وعطبرة (شمال)، والقضارف (شرق)، لإحياء ذكرى فض الاعتصام والمطالبة بالحكم المدني.

وهتف المتظاهرون في شوارع العاصمة “لا نريد تعويضًا.. العين بالعين.. السن بالسن” و”الجيش إلى الثكنات”.

وأغلقت السلطات السودانية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.

واستباقًا لهذه الذكرى، دعا عبر تويتر خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أداما دينغ الذي يزور البلاد السلطات إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة المفرطة بحق المتظاهرين.

My visit to #Sudan coincides with the third anniversary of the violent dispersal of the pro-democracy sit-ins in #Khartoum and other states. I stand in solidarity with the victims and their families in their quest for justice. — Adama Dieng (@AdviserAdaDieng) June 3, 2022

وكان ناشطون قد دعوا إلى مسيرات، الجمعة، إحياء لذكرى مقتل 128 متظاهرًا خلال فضّ اعتصام بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران 2019.

وحينها، واصل المتظاهرون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش لإجبار العسكريين على تقاسم السلطة مع مدنيين بعيد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل/نيسان من العام نفسه.

لكن في 3 يونيو، فرّق مسلحون يرتدون الزي العسكري الاعتصام بعنف.

وأظهر تحقيق أولي أمر بإنجازه المجلس العسكري أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية تورطت في التفريق العنيف، لكن ذلك لم يؤد إلى أي محاكمة.

في الذكرى الثالثة لمجزرة الخرطوم ، تدعو الترويكا السلطات العسكرية لمحاسبة المسؤولين و قوات الأمن إلى الامتناع عن العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) June 3, 2022

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الواقعة، وقالت في تقرير إن الاعتداءات على المتظاهرين كانت “مُبرمَجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وتُظهر مقاطع فيديو تم تسريبها على فترات -كان آخرها مطلع رمضان الماضي- قوات تلبس زي الدعم السريع وهي تنكل بالمتظاهرين وتطاردهم في محيط القيادة.

لكن قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو “حميدتي” ظل ينفي على الدوام أي علاقة لشخصه بعملية الفض، بل أكد أنه كان يمنع قادة النظام السابق من التعرض للمعتصمين طوال الأيام الخمسة التي سبقت الإطاحة بنظام البشير.

وأعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري، في بيان متلفز آنذاك، ضلوع ضباط برتب مختلفة (لم تعلنها) في فض الاعتصام، وألمحت إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها “إن الضباط دخلوا مقر الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة”.

ونفى جهاز القضاء وقتها صحة ما تردد عن أن المجلس العسكري تشاور مع رئيس الجهاز، بشأن فض الاعتصام، وقال في بيان إن المجلس العسكري دعاه إلى اجتماع بصدد إخلاء منطقة “كولومبيا” لدواعٍ أمنية.

كما أعلن رئيس النيابة العامة، أن تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري بشأن مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام غير صحيح على الإطلاق.