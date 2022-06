السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات ذكرى فض اعتصام القيادة العامة (فيديو)

لقي متظاهر سوداني مصرعه، الجمعة، متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الصدر خلال مشاركته بمظاهرات ذكرى “فض اعتصام القيادة” في العاصمة الخرطوم.

وأعلنت لجنة أطباء السودان سقوط قتيل إثر إصابته برصاص قوات الأمن أثناء تصديها لمظاهرة في منطقة الصحافة بالخرطوم.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، استجاب لنداء التظاهر، الجمعة، الآلاف من أجل مطالبة العسكريين بتحقيق العدالة لضحايا “ثورة” العام 2019.

وخرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم، ومدن بحري (شمال) وأم درمان ونيالا (غرب) وربك (جنوب) ومدني (وسط) وعطبرة (شمال)، والقضارف (شرق)، لإحياء ذكرى فض الاعتصام والمطالبة بالحكم المدني.

وهتف المتظاهرون في شوارع العاصمة “لا نريد تعويضًا.. العين بالعين.. السن بالسن” و”الجيش إلى الثكنات”.

وأغلقت السلطات السودانية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.

واستباقًا لهذه الذكرى، دعا عبر تويتر خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أداما دينغ الذي يزور البلاد السلطات إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة المفرطة بحق المتظاهرين.

My visit to #Sudan coincides with the third anniversary of the violent dispersal of the pro-democracy sit-ins in #Khartoum and other states. I stand in solidarity with the victims and their families in their quest for justice.

— Adama Dieng (@AdviserAdaDieng) June 3, 2022