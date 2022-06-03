بينهم سوريون.. الشرطة الأوربية تعتقل عددا من “كبار تجار البشر”

أعلنت الشرطة الأوربية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت ثمانية من كبار تجار البشر، وفكّكت شبكة سرية واسعة متهمة بتهريب 10 آلاف شخص غالبيتهم من السوريين والأفغان والباكستانيين إلى القارة.

واعتقلت وحدة التدخل بقيادة ألمانية -وبمشاركة النمسا والمجر ورومانيا وصربيا وهولندا- 126 من المتواطئين مع المهربين معظمهم في النمسا، وفق ما قالت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوربي (يوروبول).

ووصفت (يوروبول) منسقة العملية التي أطلقت، في أغسطس/آب 2021، زعماء تهريب المهاجرين بأنهم “خطيرون جدًا”.

وقالت الوكالة -مقرها لاهاي- في بيان “هؤلاء المستهدفون بالغو الأهمية لليوروبول، وخصوصًا مواطنين سوريين، كانت لهم علاقات دولية في بلدان المصدر والعبور والوصول”.

🚨 Criminal network producing counterfeit documents dismantled by @hellenicpolice with #Europol support 🪪 362 forged documents seized

👥 8 suspects arrested #EMPACT More ➡️ https://t.co/b6CgL1AS9I pic.twitter.com/MqyAQbimcJ — Europol (@Europol) June 3, 2022

ووفق الوكالة ذاتها، كشفت خيوط التحقيق أن المستهدفين سهّلوا تهريب 10 آلاف مهاجر على الأقل، غالبيتهم من أصول سورية وباكستانية وأفغانية.

والعام الماضي، رصدت العملية 916 حادثة تهريب، ونفذت 151 مهمة تفتيش لمنازل وصادرت نحو مليون دولار من الأصول، على ما ذكرت الوكالة.

واستخدم المهربون حاويات شاحنات وعربات مغلقة وسيارات خاصة لنقل مهاجرين من تركيا عبر مناطق غرب البلقان ورومانيا والمجر باتجاه النمسا وألمانيا وهولندا.

وتقاضى المهربون ما بين 4 آلاف يورو (4300 دولار) و10 آلاف يورو لنقل المهاجرين عبر الحدود الأوربية في “ظروف مزرية جدًا، وفي أحيان كثيرة مهدّدة للأرواح”.

وروّج المهربون خدماتهم على منصات التواصل الاجتماعي “لإقناع أقارب المهاجرين بأن المسألة آمنة”، وغالبًا ما استخدموا فيديوهات قصيرة “لبيع خدمات التهريب الآمنة افتراضًا”.

وسُدّدت الدفعات عبر نظام مالي سري يطلق عليه (الحوالة)، وهو شبكة غير رسمية للتحويلات المالية من شخص لآخر، يعدّ تعقبها أكثر صعوبة مقارنة بالتحويلات المصرفية.

وقالت الشرطة الفدرالية الألمانية إنها لا تزال تطارد 6 مشتبه بهم رئيسيين.