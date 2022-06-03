الولايات المتحدة: الصين ترغب في الهيمنة على العالم

شجبت المسؤولة الثانية في الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان “رغبة الصين في الهيمنة على العالم”، ودعت أوربا إلى “مواءمة” مقاربتها مع الولايات المتحدة في مواجهة الصين.

وقالت شيرمان خلال مؤتمر بالفيديو مع الصحافة الأوربية من واشنطن “حتى قبل أن يعلن الرئيس الصيني شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/شباط شراكتهما غير المحدودة، تحدت الصين الأمن في أوربا والاقتصاد في أوربا والقيم في أوربا”.

وفي حديثها عن “المضايقات الاقتصادية” التي تمارسها الصين على أوربا، أشارت المسؤولة الأمريكية إلى حظر الصين مؤخرا الصادرات الليتوانية و”فشل” بكين في بناء طريق سريع في الجبل الأسود إضافة إلى استهداف شركات أوربية مثل “أديداس” و”نايكي”.

وأكدت شيرمان أنه “رغم أن بيجين على بعد آلاف الكيلومترات فإن تصرفات الصين لها تأثير على مستقبل أوربا”، ورحبت بالتعاون الحالي مع الأوربيين في هذا المجال داعية في الآن نفسه إلى “مواءمة” مقاربات الطرفين.

كما سلطت الدبلوماسية الأمريكية الضوء على حقيقة أن “الجميع يفكر في قضايا سلاسل التوريد” في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

“لا نريد حربا باردة مع الصين”

وأردفت نائبة الوزير قائلة إن “الولايات المتحدة لا تبحث عن نزاع مع الصين أو “فصل” اقتصادها عن الاقتصاد الصيني”، مضيفة “لا نريد حربا باردة جديدة، لكن لا يمكننا الاعتماد على بكين لتغيير سلوكها”.

كما شددت المسؤولة على أن الولايات المتحدة “تراقب عن كثب” التحالف بين روسيا والصين، وهددت بيجين بـ”عواقب” إذا قررت في أي وقت إرسال معدات (أسلحة) إلى روسيا.

وجاء المؤتمر الصحفي لشيرمان في أعقاب خطاب ألقاه وزير الخارجية أنتوني بلينكن واعتبر فيه أن بكين تمثل التهديد الرئيسي للنظام الدولي، رغم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتتهم واشنطن بيجين بأنها تريد إعادة تشكيل النظام الدولي.

وفي خطاب ألقاه في 25 مايو، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن منخرطة في منافسة شديدة مع بيجين من أجل الحفاظ على النظام الدولي.

وتحدثت إدارة الرئيس جو بايدن عن الحاجة إلى الضغط على الصين لإلزامها باتباع القواعد الدولية، بما في ذلك نشاطها في بحر الصين الجنوبي والنزاعات التجارية.

وشجبت ترديد بيجين على نطاق واسع “معلومات مضللة” مصدرها موسكو.

واختتمت شيرمان قائلة “بصراحة، أعتقد أن روسيا وبوتين سيكونان منبوذين لفترة طويلة جدا، ولست متأكدة من أن الصين ستستفيد من ذلك”.