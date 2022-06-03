البرادعي مهاجما الرئيس التونسي: “الحكم السلطوي.. كتالوج واحد”

أثارت تغريدة لنائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، تعليقا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بإقالة عشرات القضاة ضمن مجموعة من الإجراءات تهدف بحسب ما تقول المعارضة إلى تعزيز حكم الفرد، جدلا واسعا بين النشطاء.

ووصف البرادعي في تغريدة له إعفاء الرئيس التونسي 57 قاضيا من مناصبهم بأنه حكم سلطوي.

وكتب السياسي المصري: “الحكم السلطوي: كتالوج واحد”.

الحكم السلطوي: كتالوج واحد … https://t.co/cLyj9avgDX — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) June 2, 2022

وأثارت تغريدة البرادعي رودا متباينة لكون السياسي المصري السابق متهم بمساندة الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في 3 يوليو/تموز 2013 على أول رئيس مصري منتخب.

ورفض البرادعي تولي الحكومة إبان حكم الرئيس المصري محمد مرسي، إلا أنه قبل بتولي منصب نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي أتى به النظام العسكري عقب الإطاحة بمرسي.

وفي خطاب نقله التلفزيون الأربعاء، اتهم سعيّد القضاة “بالفساد وحماية الإرهابيين” وهي اتهامات لم يقدم عليها أي دليل. واستبدل الرئيس التونسي أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقال إنه سيطرح دستورا جديدا هذا الشهر.

واتهمت واشنطن الخميس الرئيس التونسي قيس سعيّد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن عملية التطهير جزء من “مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.

وقال برايس في مؤتمر صحفي دوري إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم التونسيين أهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين حكومة بدلها، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.