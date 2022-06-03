ألمانيا تقر تمويلا بـ107 مليار دولار لتسليح الجيش وروسيا تلمح إلى ماضيها النازي

وافق البرلمان الألماني، الجمعة، بأغلبية كبيرة على تعديل دستوري يتيح استثمارات بالمليارات لصالح الجيش الألماني.

وصوّت 567 نائبًا بالموافقة على إدراج فقرة جديدة (87 أ) في الدستور الألماني، وكان يكفي لتمرير التعديل موافقة 491 نائبًا على الأقل.

وتنص المادة الجديدة على أنه يمكن الحصول على قروض تصل إلى 100 مليار يورو (نحو 107 مليار دولار) لصالح الجيش الألماني دون الالتزام بكبح الديون.

ولكي يدخل التعديل حيّز التنفيذ، فإنه يتعيّن أن يوافق عليه مجلس الولايات (بوندسرات) أيضًا بأغلبية الثلثين.

ومن المقرر استخدام الأموال لشراء معدات أفضل للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة. ويشمل ذلك طائرات ودبابات وذخائر، وكذلك عتاد شخصي للجنود مثل أجهزة رؤية ليلية أو أجهزة لاسلكية.

وتأتي حزمة الدعم الضخمة، التي تهدف إلى جعل الجيش الألماني قادرًا على أداء مهامه بالكامل، استجابة لنظام السلام الأوربي الذي تزعزعه الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عزمه تأسيس صندوق خاص للجيش بعد أيام قليلة من الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولأن ما يسمى بالصندوق الخاص سيُجرى تمويله عن طريق القروض، وسيتخطى بذلك مبدأ كبح الديون، فإن إقراره يتطلب تعديلًا دستوريًا، لذلك اضطر الائتلاف الحاكم إلى الاعتماد على أصوات المعارضة لضمان الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير التعديل.

وفي 31 مايو/أيار الماضي، قال شولتس في تصريح صحفي، إن بلاده “ستمتلك قريبًا أكبر جيش نظامي لدول حلف الناتو في أوربا، وأن هذا سيعزز بشكل كبير أمن ألمانيا وحلفائها”.

وقد تم بالفعل البدء في بعض مشاريع التسلح، والتي تشمل خطط شراء طائرات شبح من طراز “F35-” وقرار شراء 60 مروحية نقل ثقيلة من طراز “CH47-F” لنقل الجنود والعتاد.

الماضي “النازي”

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، خطة ألمانيا لتعزيز جيشها معتبرة أن ذلك يعد “معاودة تسلّح” في إشارة إلى حقبة النازية (1933-1945).

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا “نعتبر هذا تأكيدًا إضافيًا أن برلين قد سلكت طريق إعادة تسلّح جديدة. نعرف كيف يمكن أن ينتهي ذلك”، في إشارة إلى إعادة تسلّح ألمانيا خلال حكم النازيين في الثلاثينيات، والتي أعقبها إطلاق زعيمها أدولف هتلر الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

ويعد تخصيص 100 مليار يورو للجيش الوطني بمثابة تغيّر كبير في توجّه ألمانيا التي كانت في السنوات الأخيرة تتباطأ في الامتثال لالتزامات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في هذا المجال، ما أثار مرارًا غضب الولايات المتحدة.

ومنذ نهاية الحرب الباردة، قلّصت ألمانيا حجم جيشها بشكل كبير من نحو 500 ألف عنصر عند إعادة توحيد البلاد عام 1990 إلى 200 ألف فقط حاليًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتذمّر المسؤولون العسكريون باستمرار من حدوث أعطال في طائراتهم المقاتلة أو سفنهم ودباباتهم.

لكن الهجوم الروسي في أوكرانيا كان بمثابة نداء استفاقة في بلد يسوده التوجه السلمي منذ انتهاء الحقبة النازية.