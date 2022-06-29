مساعِدة لترمب تكشف محاولته قيادة السيارة الرئاسية للانضمام إلى مناصريه قبيل اقتحام الكونغرس

قالت مساعدة بارزة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إنه حاول قيادة السيارة الرئاسية بنفسه بدلاً من سائقها، في مسعى منه للانضمام إلى الحشود المتجهة نحو مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت كاسيدي هاتشنسون، التي كانت تعمل مساعدة تنفيذية لكبير موظفي البيت الأبيض حينها مارك ميدوز، أمام لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس، إن ترمب استقل سيارته بعدما وجه كلمة إلى مناصريه خلال تجمع قرب البيت الأبيض في السادس من يناير 2021، لكنه أُبلغ بأنه يتعذر عليه الانضمام إلى مناصريه الذين كانوا يحتشدون.

وأضافت أن مسؤولاً آخر في الإدارة روى لها أن ترمب قال “أنا الرئيس! خذني إلى الكابيتول الآن”.

وقالت كاسيدي إن بات شيبولوني مستشار الرئيس السابق أشار إلى أن انضمام ترمب إلى مناصريه المتجهين إلى الكابيتول قد يوقعه في مشاكل قضائية.

وذكرت أن شيبولني قال حينها محذرا “سوف توجه إلينا اتهامات بكل ما يمكن تخيله من جرائم إذا سمحنا بأن يحدث ذلك”.

وقالت كاسيدي إن ترمب وبعض كبار معاونيه كانوا على علم بإمكان وقوع أعمال عنف قبل الهجوم، مناقضة بذلك معلومات كانت تشير إلى أن الاقتحام كان عفوياً ولا علاقة للإدارة به.

وأضافت أنها سمعت ميدوز يقول قبل الاقتحام إن “الأمور قد تأخذ منحى خطراً، منحى سيئاً جداً في السادس من يناير”.

وأوضحت أنها طلبت من ميدوز المساعدة بعد اجتماع في البيت الأبيض شارك فيه رودي جولياني، المحامي الشخصي لترمب.

وقالت كاسيدي في إفادتها إن جولياني سألها لدى التوجه إلى سيارته عما إذا كانت “متحمسة” للسادس من يناير. وعما سيحدث في ذاك اليوم، قالت إن جولياني رد بالقول إن ما سيحدث يصب في خانة “التوجه إلى الكابيتول”.

وأضاف “سيكون الأمر رائعاً. سيكون الرئيس هناك. سيبدو قوياً. سيكون مع الأعضاء. سيكون مع أعضاء مجلس الشيوخ”، ليحيلها بعد ذلك إلى رئيسها، مشيراً إلى أن ترمب على علم بالأمر.

وقالت كاسيدي في إفادتها إنها أبلغت ميدوز بما قاله جولياني. وأضافت “ظل ينظر إلى هاتفه وقال ما معناه: أمور كثيرة تحدث، كاس، لكن لا علم لي. الأمور قد تأخذ منحى خطراً وسيئاً جداً في السادس من يناير”.

وتابعت “عندما سمعت ما قاله جولياني عن السادس من يناير ومن ثم رد فعل مارك، كانت تلك اللحظة الأولى التي أذكر أنني شعرت فيها بالخوف والتوتر لما قد يحصل” في ذلك اليوم.

وقالت كاسيدي إنها سمعت اسمي الجماعتين اليمينيتين المتطرفتين “أوث كيبرز” و”براود بويز” يتداولان في البيت الأبيض قبيل حلول السادس من يناير.

وأشارت إلى أن ميدوز وترمب كانا على علم باحتمال حصول أعمال عنف بما في ذلك تسلح مناصرين لترمب لدى تجمعهم في ذاك اليوم في حديقة “إيليبس” الواقعة جنوبي البيت الأبيض.

وقالت كاسيدي إنها عندما أبلغت ميدوز بوقوع أعمال عنف “كان رد فعله شبه منعدم”.

بدورها قالت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني إن الهيئة البرلمانية تلقت من الشرطة تقارير تفيد بأن مشاركين في التجمع المناصر لترمب في حديقة “إيليبس” كانت بحوزتهم سكاكين ومسدسات صعق كهربائي ورذاذ الفلفل وأشياء حادة يمكن استعمالها أسلحة.

وبينت عمليات التواصل المسجلة بين عناصر الشرطة والتي أذيعت خلال الجلسة أن آخرين كانوا خارج التجمع كانت بحوزتهم أسلحة نارية بما في ذلك بنادق نصف آلية.