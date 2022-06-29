بالجرّافات والمعدات الثقيلة.. شجار غريب بين العمال في مستوطنة غربي القدس (فيديو)

وقع شجار بالمعدّات الثقيلة بين مجموعة من العمال في موقع بناء داخل مستوطنة بيت شيمش غربي القدس المحتلة تعمّد خلاله سائق جرّافة، قلب سيارة رأسًا على عقب كانت في مكان الحادث، بحسب مقاطع فيديو متداولة.

وأطلق أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين وصلوا إلى مكان الشجار طلقات تحذيرية في الهواء، واعتقلوا 4 من مكان الحادث.

מתעצבן והופך את הטנדר עם הטרקטור: קטטה המונית בין פועלים באתר בנייה בבית שמש. לא דווח על נפגעים. המשטרה במקום@VeredPelman pic.twitter.com/rueB38wITl — כאן חדשות (@kann_news) June 28, 2022

وبحسب مواقع إسرائيلية، تشير تحريات شرطة الاحتلال إلى أن طرفين من العمال الفلسطينيين تبادلا إلقاء الحجارة على بعضهما البعض، وبدأ سائق جرار كان في مكان الحادث بأعمال شغب وقلب إحدى السيارات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وزعمت المواقع إلقاء الحجارة على عناصر شرطة الاحتلال الذين وصلوا إلى مكان الحادث في البداية، فأطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء. وعند وصول قوات إسرائيلية إضافية من الشرطة وشرطة حرس الحدود إلى مكان الحادث، تم الفصل بين الأطراف المشاجرة وألقت الشرطة القبض على 4 من المشتبه بهم.