حداد ووداع مؤثر.. شهيد في جنين برصاص الاحتلال وحملة اعتقالات بالضفة (فيديو)

استشهد فجر اليوم الأربعاء، الشاب محمد ماهر نافع مرعي (25 عامًا) من جنين خلال مواجهات مع الاحتلال، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأكد مدير مستشفى خليل سليمان لوكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد الشاب مرعي من سكان مخيم جنين شمالي الضفة، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال فجرًا خلال مواجهات بالمدينة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة، واعتقلت كذلك 6 شبان -بينهم أسرى محررون- من بلدة سلواد شرق رام الله، و3 طلبة جامعيين من نابلس، وشاب من بلدة عزون شرق قلقيلية وآخر من مخيم العزة شمال مدينة بيت لحم.





في غضون ذلك، انطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين، والداعية للوحدة الوطنية ومواصلة النضال.

واعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي الحداد والإضراب التجاري أثناء تشييع جثمان الشهيد في جنين ومخيمها بعد صلاة الظهر من المخيم.

تنديد فلسطيني

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب مرعي، مشددة على أن الشهيد ضحية مباشرة لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب.

وقالت في بيان، إن “هذه الجريمة البشعة وغيرها حلقة جديدة من مسلسل الإعدامات الميدانية للفلسطينيين، وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين”.

وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وقالت إنها “تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.”

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية “وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون”.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.