الأزهر والإفتاء المصرية يحسمان الجدل بشأن “فرضية الحجاب” ردا على تصريحات الهلالي

عقب تصريحات مثيرة للجدل لأستاذ بجامعة الأزهر بشأن فرضية حجاب المرأة في الإسلام، رد الأزهر الشريف ببيان حاسم فنّد فيه ما قيل مستشهدًا بنصوص القرآن وإجماع الفقهاء.

وأكد الأزهر في بيانه أن “حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمة بالغة عاقلة أقرته مصادر التشريع الإسلامي بنص القرآن وإجماع فقهاء المسلمين”.

وأضاف البيان “ما يتداول من محاولة لنفي فرضية الحجاب وتصويره أنه عادة أو عرف انتشر بعد عصر النبي هو رأي شخصي يرفضه الأزهر، لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون منذ 15 قرنًا من الزمان”.

هذا الرأي يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، كما أن التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى "الحرية في فَهم النص" هو منهج علمي فاسد.

٢/٢ — الأزهر الشريف (@AlAzhar) June 28, 2022

وتابع “هذا الرأي يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، كما أن التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى (الحرية في فَهم النص) هو منهج علمي فاسد”.

وكانت تصريحات تلفزيونية لأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، حول الحجاب قد أثارت موجة جدل جديدة بشأن فرضيته، ما دعا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية وكثير من العلماء والدعاة للرد عليه.

د. سعد الدين الهلالي: الفقهاء اتفقوا على ان ستر العورة فريضة واتحورت لان الحجاب فريضة تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/BcuGHcZyP2#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/N4ohpTZiol — الحكاية (@Elhekayashow) June 26, 2022

وأكدت دار الإفتاء المصرية فرضية الحجاب كذلك وردت على من أنكرها، موضحة أن فقهاء المسلمين أجمعوا على أنَّ الحجاب فرضٌ على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف، وأن عليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين.

الرد على من أنكر فريضة الحجاب

السؤال: ما حكم الحجاب في الإسلام؟

الجواب: الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.

والله سبحانه وتعالى أعلم. — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 27, 2022

وتابعت في فتوى على موقعها الإلكتروني أن بعض العلماء زادوا على ذلك قدميها، وأكدت أن “القول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة”.

كما انبرى العديد من الدعاة للرد على القائل بهذه الفتوى المثيرة للجدل، وقالوا إنه يتعمد لي عنق النصوص للخروج بمثل هذه الفتاوى التي وصفوها بالشاذة.

بعد تصريح سعد الدين الهلالي عن الحجاب امس مع عمرو اديب

رد وكيل الأزهر دكتور عباس شومان عليه في تصريح .

الحجاب فريضة محكمة كالصلاة، ولاينكر فرضيته إلا جاهل ضال، فقد أجمع على فرضيته علماء المسلمين في كل العصور، فكفوا عن إرضاء البشر على حساب دينكم. pic.twitter.com/i0a5TnY1uL — محمـــــــــــــــــــــد (@Egypt_Giza) June 28, 2022

تنهال الرسائل مطالبة بالرد على د. سعد الدين الهلالي لأنه ظهر ليلة أمس في برنامج مع عمرو أديب ومازال مصرا على لي عنق آي القرآن ليثبت عدم فرضية الحجاب، لذلك أعيد نشر أول مقطع رددت به عليه منذ سنوات وغدا المقطع الثاني بإذن ﷲ https://t.co/hC2PF3sPRQhttps://t.co/du3rbINqVN pic.twitter.com/fXzlxkKR0C — Fadel Soliman (@FadelSoliman) June 27, 2022