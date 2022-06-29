قتلى وجرحى.. نجاة مدير أمن محافظة لحج من تفجير استهدف موكبه جنوبي اليمن (فيديو)

قتل أربعة أشخاص وأصيب 8 أخرون في انفجار استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد اليوم الأربعاء أثناء مروره بمديرية خورمكسر في عدن جنوبي اليمن، بحسب مصادر محلية.

وقالت مواقع محلية إن الانفجار وقع جراء عبوة ناسفة وأسفر عن مقتل أربعة من مرافقي مدير أمن لحج وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية، فيما نجا مدير الأمن من الانفجار.

وأوضحت أن العبوة الناسفة زُرعت في أحد الأطقم العسكرية ضمن موكب اللواء صالح السيد، وأن القتلى الأربعة كانوا في أحد الحافلات الصغيرة وأنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى باصهيب.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية بشأنها حتى الساعة 11:15 (بتوقيت غرينتش).





وتشهد محافظة عدن (الخاضعة فعليًا لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا) فوضى أمنية وسط تصاعد الخلافات داخل أجنحة هذه القوات وانتشار واسع للسلاح.

ومنذ إخراج جماعة الحوثي من عدن منتصف يوليو/ تموز 2015، تشهد العاصمة المؤقتة عمليات تفجير واغتيال واختطاف تستهدف مقار أمنية وحكومية، وخطباء وأئمة مساجد، وضباطا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية، ورجال قضاء.

ووافقت الحكومة والجماعة مطلع يونيو/حزيران الجاري على تمديد هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.