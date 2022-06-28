محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ56 آخرين في قضية “كتائب حلوان”

قضت “الدائرة الأولى إرهاب” في محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمنطقة سجون طرة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 10 متهمين والمؤبد على 56 آخرين من أصل 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.

وألزمت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي 5 متهمين في ذات القضية بدفع مبلغ 33 مليون و148 ألف جنيه على سبيل التعويض “لتخريب أملاك ومنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات كهرباء”، فيما قضت ببراءة 43 متهمًا آخرين.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المصري بإصدار أحكام مسيّسة ضد المعارضين منذ عام 2013. وقالت منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان من العام الماضي إن مصر احتلت عام 2020 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 107 أحكام بالإعدام.

وأسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: يحيى السيد إبراهيم، مجدي محمد إبراهيم، محمود عطية، وعبد الوهاب مصطفى، ومحمود أبو حسيبة، ومحمد إبراهيم حامد، ومصعب عبد الحميد خليفة، وعبد الله نادر، وعبد الرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

عاجل | الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تقضي بالإعدام على 10 متهمين والمؤبد على 56 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا " كتائب حلوان"#مصر — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 28, 2022

من جهتها، أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات “جميع الأحكام الصادرة بحق المعارضين ومعتقلي الرأي.. والتي تفتقد أدنى درجات العدالة والمصداقية”.

وسبق أن وافق النائب العام الراحل هشام بركات، في فبراير/ شباط 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.