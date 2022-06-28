سياسة|إيران

انفجار يهز أحد شوارع طهران.. احتراق 4 محال تجارية وسقوط جرحى (فيديو)

آثار الانفجار في طهران (إرنا)
28/6/2022-|آخر تحديث: 28/6/202204:57 PM (مكة المكرمة)

أصيب 4 أشخاص واحترقت 4 مَحالٍ تجارية وتضرّرت سيارات، اليوم الثلاثاء، في انفجار بمنطقة القيطرية بطهران.

وشعر سكان شارع سابا في العاصمة الإيرانية بهزة أرضية من شدة انفجار محلّ لتغيير زيت السيارات.

وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية طهران لوكالة الأنباء (إرنا) إن رجال الإطفاء أنقذوا المصابين.

وأوضح جلال مالكي أن الأمر يتعلق بثلاثة محال لتغيير زيت السيارات ورابع لبيع الإطارات يحقق خبراء الإطفاء في سبب انفجارها.

وأفاد بأن شدة الانفجار أدت إلى تدمير المحل والمحال المجاورة، مشددا على التمكن من إطفاء ألسنة اللهب، التي ألحقت الضرر بـ4 سيارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الإيرانية