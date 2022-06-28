انفجار يهز أحد شوارع طهران.. احتراق 4 محال تجارية وسقوط جرحى (فيديو)

أصيب 4 أشخاص واحترقت 4 مَحالٍ تجارية وتضرّرت سيارات، اليوم الثلاثاء، في انفجار بمنطقة القيطرية بطهران.

وشعر سكان شارع سابا في العاصمة الإيرانية بهزة أرضية من شدة انفجار محلّ لتغيير زيت السيارات.

#اختصاصی ✅انفجار تعمیرگاه در منطقه‌ی قیطریه تهران بنابرگزارش‌های رسیده به امتداد، یک تعمیرگاه در منطقه یک تهران واقع در خیابان اندرزگو محله قیطریه منفجر شد. صدای این انفجار و لرزش ناشی از آن در خیابان‌های اطراف این تعمیرگاه نیز احساس شد./۱ pic.twitter.com/4YZUnxLMLP — امتداد (@Emtedadnews) June 28, 2022

وقال متحدث باسم خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية طهران لوكالة الأنباء (إرنا) إن رجال الإطفاء أنقذوا المصابين.

وأوضح جلال مالكي أن الأمر يتعلق بثلاثة محال لتغيير زيت السيارات ورابع لبيع الإطارات يحقق خبراء الإطفاء في سبب انفجارها.

وأفاد بأن شدة الانفجار أدت إلى تدمير المحل والمحال المجاورة، مشددا على التمكن من إطفاء ألسنة اللهب، التي ألحقت الضرر بـ4 سيارات.