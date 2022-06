ضحايا بقصف مركز تجاري مكتظ في أوكرانيا.. روسيا تهدد الناتو بحرب نووية وتركيا تمد كييف بطائرات (فيديو)

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن قيام دول حلف الأطلسي (ناتو) بإرسال أسلحة ومرتزقة وإجراء تدريبات قرب حدود روسيا يزيد احتمال نشوب صراع مباشر مع الحلف قد يؤدي لحرب نووية.

وأضاف ميدفيديف في تصريحات لموقع محلي أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا وستبقى كذلك للأبد، مؤكدًا أنه في حال انضمام فنلندا والسويد للناتو فإن روسيا ستكون مستعدة لخطوات انتقامية ربما تشمل نشر صواريخ أعتاب تلك الدول، وفق تعبيره.

This shopping mall in Kremenchuk was hit by russian X-22 missiles. As of 20:00, 10 civilians have been found dead, and 40 injured. NATO-style anti-missile systems would prevent new tragedies. Delayed action and deep concern will only encourage the russian monsters. pic.twitter.com/AvLOcbGveN

وأمس الاثنين أسفر قصف صاروخي روسي على مركز تسوّق في مدينة كريمينتشوك وسط أوكرانيا عن مقتل 18 شخصًا على الأقل بحسب مسؤولين محليين، بينما أكدت موسكو الثلاثاء أنه استهدف مصنعًا للأسلحة.

وتقع مدينة كريمينتشوك على بعد 330 كيلومترًا جنوب شرق كييف، وتبعد أكثر من 200 كلم عن خط الجبهة، وأفادت خدمات الطوارئ في حصيلة سابقة خلال الليل بمقتل 16 شخصًا وإصابة 59 آخرين، بينهم 25 في المستشفى.

Russian missile strike on shopping mall kills at least 18, Ukraine says https://t.co/QRpNWRCWtW pic.twitter.com/iengvjnuEi

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذه “إحدى أكبر الأعمال الإرهابية السافرة في تاريخ أوربا”، وقال إن الهجوم أصاب “بلدة مسالمة ومركز تسوق به نساء وأطفال ومدنيون عاديون”.

لكن الجيش الروسي أكد أنه قصف مستودعاً للأسلحة في كريمينتشوك، ما تسبّب في انفجارات أدت إلى اندلاع النيران في مركز تجاري مهجور، على حد قوله.

وقال قادة دول مجموعة السبع مساء الاثنين خلال قمّة في جنوب ألمانيا في بيان مشترك إنّ “الهجمات العشوائية ضدّ مدنيين أبرياء تشكّل جريمة حرب”، مؤكّدين أنّ مجموعة السبع “تدين بشدّة الهجوم الشنيع” (على المركز التجاري) وتؤكّد وجوب “محاسبة” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قصف القوات الروسية مركز تسوّق في وسط أوكرانيا بـ”الرعب المطلق”، داعياً الشعب الروسي إلى “رؤية الحقيقة” كما هي، فيما ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالضربة التي تُظهر وفق قوله، “وحشية وهمجية” بوتين.

Russia’s bombing of a shopping centre in Kremenchuk is an abomination. We share the pain of the victims’ families, and the anger in the face of such an atrocity. The Russian people have to see the truth: pic.twitter.com/7drortbGSE

وأكد سلاح الجو الأوكراني أن المركز التجاري أصيب بصواريخ مضادة للسفن من نوع (كي اتش 22) أطلقتها قاذفات تعمل من مسافة بعيدة من نوع تو-22 من منطقة كورسك الروسية.

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن القصف في كريمينتشوك، أعلنت السلطات الأوكرانية عن هجوم روسي دامٍ آخر ضد مدنيين في ليسيتشانسك، الجيب الاستراتيجي لأوكرانيا في حوض دونباس (شرقًا).

وقُتل ما لا يقلّ عن ثمانية مدنيين وأُصيب أكثر من 20 آخرين بينهم طفلان جراء قصف روسي على المدينة الأوكرانية المجاورة لسيفيرودونيتسك التي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرًا، وفق ما أعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرغي غايداي.

وأوضح أن “الروس استهدفوا حشدًا من الناس براجمات صواريخ من نوع أوراغان، في وقت كان مدنيون يتزودون بالمياه من صهريج”.

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk , in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU

وعدت دول مجموعة السبع بتقديم دعم واضح لكييف، وجاء في بيانها المشترك أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا “طالما لزم الأمر”.

ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تستضيف بلاده القمة، بأن رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سيواصلون “زيادة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين” عبر عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي.

ويريد الغربيون وفي مقدمهم الولايات المتحدة، تضييق الخناق على موسكو عبر استهداف صناعة الدفاع الروسية، بحسب ما قال مسؤول كبير في البيت الابيض.

وتخطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بنظام صاروخي أرض-جو متطور “متوسط وبعيد المدى”، فيما أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، مساء الاثنين، أن فرنسا سترسل “كميات كبيرة” من ناقلات الجند المدرعة إلى أوكرانيا.

وأعلنت شركة (بايكار) التركية لصناعة الطائرات المسيّرة أنّها ستهب الجيش الأوكراني ثلاثاً من طائراتها، في بيان نُشر أمس الاثنين على تويتر.

وأشارت الشركة إلى أنّ حملة تمويل جماعي تمكّنت من جمع المال الكافي لشراء عدد من طائراتها المسيّرة من طراز (تي بي 2) ليستخدمها الأوكرانيون “في الدفاع عن وطنهم”.

This war will certainly end one day like any other.

We pray that a just resolution is reached asap.

May God heal the wounds of the suffering Ukrainian people…🇹🇷🇺🇦 https://t.co/CxSZYUQdL4

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 27, 2022