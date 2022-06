“أسوأ حادث بالمنطقة”.. العثور على جثث 46 مهاجرًا داخل شاحنة في تكساس (فيديو)

عُثر على جثث 46 شخصًا يُعتقد أنهم مهاجرون داخل شاحنة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية أمس الاثنين فيما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ حادث لمصرع عدد كبير بالمنطقة في التاريخ الحديث.

وقال قائد فرق الإطفاء في سان أنطونيو “نقلنا حتى الآن حوالى 46 جثة”، موضحًا خلال مؤتمر صحفي أن فرق الإسعاف نقلت أيضًا 16 جريحًا بينهم 12 بالغًا وأربعة أطفال، ومشيرًا إلى أن هؤلاء جميعًا كانوا “واعين” لدى نقلهم لتلقّي الرعاية الصحية اللازمة.

At least 46 migrants have been found dead in an abandoned lorry in Texas. San Antonio reporter Matt Houston: "Some of the survivors inside were so weak that they couldn't get out of the truck. It's 100°F with at least 62 people crammed inside."@JuliaHB1 | @MattCHouston pic.twitter.com/KJM0XFSTdT — TalkTV (@TalkTV) June 28, 2022

وبحسب قائد فرق الإطفاء فإن الناجين الذين نُقلوا إلى المستشفيات كان معظمهم من فئة الشباب و”حرارتهم كانت مرتفعة جداً عند لمسهم، وكانوا يعانون من ضربة شمس وإنهاك حراري، ولم يتم العثور على أي ماء في الشاحنة”، فيما أشار مسعفون إلى أن الجثث كانت مكدسة في الشاحنة.

وارتفعت درجات الحرارة في سان أنطونيو-التي تبعد نحو 250 كيلومترًا عن الحدود المكسيكية- إلى 39.4 درجة مئوية يوم الاثنين مع نسبة رطوبة عالية.

At least 46 migrants were found dead in an abandoned trailer in Texas in one of the most fatal incidents of people smuggling https://t.co/e7kvh6oUk2 pic.twitter.com/N0r7geaRke — The National (@TheNationalNews) June 28, 2022

وسمع عامل قريب مساء الاثنين، صرخة طلبًا للمساعدة ووجد مقطورة أبوابها مفتوحة جزئيًا، حسبما قال قائد شرطة سان أنطونيو، ففتح العامل الأبواب ووجد “عددًا من الأفراد المتوفين في الداخل” واتصل بالشرطة.

وقال قائد الشرطة إن هذه أكبر حادثة من نوعها في المدينة، مضيفًا أنه جرى احتجاز ثلاثة أشخاص بعد الحادث، رغم أن ضلوعهم فيه لم يتضح بعد.

LATEST: At least 46 people were found dead in a semtrailer in southwest San Antonio, Texas. 16 were also hospitalized with heat-related illnesses. 3 people are in custody over what police say is a presumed migrant smuggling attempt https://t.co/hQ8MY4a9UA pic.twitter.com/wc0aepVvVN — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 28, 2022

وبحسب صحيفة “لوس أنجليس تايمز”، يعد تهريب المهاجرين في الشاحنات ممارسة شائعة على طول الحدود الجنوبية الغربية.

ورغم أن الشاحنات تُعتبر وسيلة أساسية لتهريب المهاجرين غير النظاميين من المكسيك إلى الولايات المتّحدة، فإن هذه الرحلة غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر إذ نادرًا ما تكون هذه العربات مكيّفة، كما أن قوارير المياه التي تكون بحوزة المهاجرين لا تكفيهم في معظم الأحيان.

More than 46 people believed to be #migrants were found dead inside and around an abandoned tractor-trailer in #SanAntonio, where temperatures reached 103 degrees Fahrenheit on Monday and a heat wave recently broke records. #Texas #Biden #tractortrailer pic.twitter.com/mLuRCMNyTj — Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) June 28, 2022

وفي عام 2003، توفي 19 شخصًا بعد أن تُركوا في مقطورة بمحطة للشاحنات في مدينة فيكتوريا بولاية تكساس، وأدين السائق في تلك القضية ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 34 عامًا.

وفي عام 2017، توفي 10 أشخاص بعد تركهم في مقطورة جرار خارج وول مارت في سان أنطونيو. وحكم على السائق بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط.

Authorities say at least 46 migrants were found dead in the back of a semi truck near San Antonio, Texas. At least 16 people were hospitalized after this horrific discovery. pic.twitter.com/GPW03PaSRq — Viral Shid (@ViralShid) June 28, 2022

وفي العام الماضي، لقي 55 مهاجرًا كانوا يهربون عبر المكسيك حتفهم في حادث تحطم جرار ومقطورة بالقرب من الحدود مع غواتيمالا.

ويبدو أن اكتشاف الجثث يوم الاثنين يمثل واحدًا من أكثر حوادث تهريب المهاجرين دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وأعرب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن أسفه لهذه “المأساة”، مشيرًا إلى أن القنصل المكسيكي في طريقه إلى سان أنطونيو “على الرّغم من أنّنا لا نعرف جنسيات” الضحايا.

وسارع حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت إلى تحميل الرئيس الديموقراطي جو بايدن المسؤولية عن هذه المأساة” مشيرا إلى سياسته “المميتة الخاصة بفتح الحدود”.

ومنذ وصول بايدن إلى السلطة في مطلع 2021 زادت أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يتسلّلون إلى الولايات المتّحدة، على الرّغم من أنّ بايدن سعى إلى وقف هذه الظاهرة بتكليفه نائبته كامالا هاريس هذا الملف الشائك.