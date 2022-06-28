طولها 11 مترًا.. رسالة من الأسرى إلى الصليب الأحمر في غزة وحملات هدم واعتقال بالضفة (فيديو)

سلّم فلسطينيون في قطاع غزة اليوم للجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة يبلغ طولها 100 متر تتضمن “كافة أنواع الانتهاكات، التي تمارسها إسرائيل بحقّ الأسرى” داخل سجونها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وكانت جمعية (واعد) للأسرى والمحررين، نظمت وقفة لعرض الرسالة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.

وقال مدير الجمعية عبد الله قنديل إن هذه الرسالة تضمنت كافة أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بدءا من الاعتقال، ومرورا بالتعذيب الذي يواجهونه، وملف الأسيرات والأسرى الأطفال، والمحاكمات الجائرة، والأسرى المرضى، وغيرها من الانتهاكات.

بطول 100 متر.. أطفال فلسطينيون يسلمون اللجنة الدولية للصليب الأحمر في #غزة رسالة تتضمن أنواع الانتهاكات التي يمارسها الاحتـ.ـلال الإسرائيلي بحق الأسرى في سجونه. pic.twitter.com/ByrNvMpV8Q — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) June 28, 2022

وأضاف قنديل لوكالة الأناضول أن “كل ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحق الأسرى تم تسليمه لإدارة البعثة الدولية للصليب الأحمر بغزة”.

وعبّر عن آماله في أن تلقى هذه الرسالة اهتمامًا دوليًا وحراكًا جادًا لنصرة الأسرى، مشيرًا إلى أن بعثة الصليب الأحمر، أبدت اهتماما بالرسالة، ووصفوها باللفتة المهمّة والجهد المقدّر.

وحتى نهاية مايو/ أيار الماضي، تعتقل إسرائيل داخل سجونها 4700 أسير فلسطيني، بينهم نحو 640 معتقلا إداريا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى pic.twitter.com/6WXPj5Ey5h — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 28, 2022

اعتقالات بالضفة واقتحامات للأقصى

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، في حين استولى مستوطنون على أراضٍ جنوبي الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات شملت 5 أشخاص من جنين، ومثلهم من الخليل وواحدًا من بيت لحم.

وأشارت الوكالة إلى اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأفادت بأن “المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول (هيكلهم) المزعوم”.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/DNozZXUQB3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 28, 2022

هدم واستيلاء على أراضٍ

هدمت قوات الاحتلال اليوم عددًا من المنشآت الزراعية في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، فيما سلّمت إخطارًا بالهدم، و13 أخرى بوقف العمل والبناء في المنطقة الشمالية ببلدة دير بلوط غرب سلفيت في الضفة الغربية.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة ترقوميا سليمان جعافرة لـ (وفا)، إن قوات الاحتلال هدمت 11 عريشة يستخدمها أصحابها لأغراض زراعية ومتنزه خلال فصل الصيف.

وكانت سلطات الاحتلال سلّمت قبل عدة أسابيع إخطارات لعدد من المواطنين بإخلاء أراضيهم المزروعة بأشجارالزيتون والكرمة، بمنطقة الطيبة المعروفة بـ”الهرش”، في ترقوميا والتي تقدر مساحتها بأكثر من 600 دونم، بحجة أنها “أملاك دولة”.

وأضاف الجعافرة أن مالكي هذه الأراضي أكدوا أنهم يملكون إثبات ملكية لأراضيهم، مؤكدين أن هدف الاحتلال هو الاستيلاء على هذه الأراضي، وتوسيع الاستيطان في المنطقة وربط مستوطنة “تيلم” بمستوطنة “ادورا”.

بدوره، قال رئيس بلدية دير بلوط سمير يوسف للوكالة الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت إخطارًا بالهدم لغرفة سكنية يملكها مواطن، ووقف العمل والبناء لغرفة زراعية و”بركسا” ومنازل قيد الإنشاء لفلسطينيين آخرين.

واستولى مستوطنون اليوم على 10 دونمات من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفاد الناشط أحمد صلاح لـ(وفا)، بأن مجموعة من المستوطنين استولوا على أراضٍ في منطقة “المشروع” جنوب البلدة، محاذية لمستوطنة ” افرات” الجاثمة على أراضي المواطنين، وطردت أصحابها.

وأضاف صلاح، أن المستوطنين شرعوا بزراعة الأرض بمختلف أنواع الأشتال، ما يهدد بالاستيلاء على باقي المساحة الأخرى البالغة 40 دونما.

وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال بيتا متنقلا وجرفت وأزالت منشآت زراعية في بلدة الزعيّم بحجة عدم الترخيص.

وقال مدير بلدية الزعيم محمد أبو زياد لـ(وفا)، إن قوات الاحتلال هدمت بركسا سكنيا 60 مترا مربعا، وأزالت سياجا زراعيا وسككا وخزانات مياه وتمديدات كهربائية واشتالا زراعية وأشجارا تعود ملكيتها لأحد المقدسيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت وأزالت سلسلة بطول 30 مترا، وسياجا بطول 30 مترا، وجرفت أشجارا زراعية وأشتالا وخزانات مياه وتمديدات كهربائية، تعود لمواطن آخر.

قوات الاحتلال تعتقل الشاب حامد أبو صبيح من مكان عمله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى pic.twitter.com/qO37UpU4CC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 28, 2022

والشهر الماضي، استولى مستوطنون على 60 دونمًا من أراضي الخضر، بحسب بيان سابق لهيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

وتُشير بيانات حركة (السلام الآن) الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.