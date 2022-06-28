سوريا.. استهداف قيادي حليف للقاعدة بضربة أمريكية وإحصاء أممي لضحايا الحرب منذ 2011

أعلن الجيش الأمريكي أنّه شنّ أمس الإثنين ضربة جوية في محافظة إدلب السورية استهدفت قياديًا في تنظيم (حرّاس الدين) المقرب من تنظيم القاعدة، فيما قتل أكثر من 306 آلاف مدني منذ 2011 وفقا لتقرير أممي جديد.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيان إن “أبا حمزة اليمني كان يتنقّل بمفرده على دراجة نارية أثناء الضربة”، مؤكدة أن لا مؤشّرات على إصابة أي مدني في الغارة.

وأضافت أن “القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شن هجمات ضد مواطنين أمريكيين وضد شركائنا وضد المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم”.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن مسؤول مطّلع على العملية قوله إن الولايات المتحدة “واثقة إلى حد بعيد” من أن الضربة التي نفّذتها طائرة بدون طيار أدت إلى مقتل أبو حمزة اليمني.

وهذه ثاني عملية تنفّذها القوات الأمريكية في يونيو/حزيران الجاري ضد مسؤول كبير في سوريا.

وكانت القوات الأمريكية ألقت القبض في 16 يونيو الجاري في محافظة حلب (شمال) على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في تنظيم الدولة.

وفي 3 فبراير/شباط أسفرت عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

أعلى حصيلة للضحايا

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن 306 آلاف و887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ مارس/ آذار 2011 في أعلى تقدير حتى الآن لحصيلة ضحايا الحرب السورية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن هذا التحليل سيعطي “إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع”.

وشملت الحصيلة أولئك الذين قُتلوا نتيجة الحرب وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة.