قتلى وعشرات الجرحى في تسرب غاز “الكلورين” السام من صهريج في ميناء العقبة (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب غاز سام إثر سقوط صهريج في ميناء العقبة جنوبي الأردن، الاثنين، إلى 13 وفاة وأكثر من 200 مصاب، وفق إفادة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام.

وقال نائب رئيس مفوضية العقبة الاقتصادية حمزة حاج حسن للجزيرة مباشر “الصهريج الذي سقط في ميناء العقبة كان يحوي غاز الكلورين السام”.

وبثت قناة (المملكة) الرسمية مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط الحاوية ووقوع انفجار كبير نتج عنه تسرب مادة غازية صفراء اللون امتدت إلى عشرات الأمتار.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي “أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع”.

وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الحاج حسن لقناة المملكة “انقطع حبل حديدي يحمل حاوية تحوي مادة سامة، مما أدى إلى وقوع الحاوية وتسرّب المادة السامة”.

ونُقل المصابون الى مستشفيين حكوميين ومستشفى خاص ورابع ميداني.

من جهته، قال مدير صحة العقبة جمال عبيدات “المستشفيات في العقبة ممتلئة، ولا يمكنها استقبال الحالات”، مشيرًا إلى أن “حالات المصابين الموجودين في المستشفيات بين متوسطة وحرجة”.

ودعا عبيدات سكان العقبة إلى “البقاء في بيوتهم وإغلاق الشبابيك من باب الاحتياط” نظرًا لأن “المادة الموجودة في الجو حرجة جدًّا”.

وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.

والعقبة هو الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.

وهذه أبرز التطورات لحظة بلحظة

منذ 23 دقيقة التلفزيون الأردني: صوامع العقبة توقف عملها حتى إتمام فحص الحبوب بعد حادث تسرب الغاز بالميناء.

منذ 31 دقيقة الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية

نساند أجهزة الدولة في التعامل مع حادثة تسريب الغاز السام في العقبة بعمل عدة اجراءات فورية من اجل التخفيف من آثار الحادثة.

إغلاق منطقة الحادث من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوه البحرية الملكية.

الغطاسون من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قاموا بإنقاذ عدد من الإصابات.

تم تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال الحالات.

تحريك أربع طائرات اخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاء المصابين.

تم إرسال فرق طبية من الخدمات الطبية الملكية.

تم تجهيز المستشفى الميداني في الزرقاء.

تجهيز طواقم طبية مع سيارات اسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا لنقل الإصابات.

تحريك فريق من مجموعة الإسناد الكيماوي لعمل اجراءات التطهير لموقع الحادث.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية في العقبة والزرقاء ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة علياء.

منذ 50 دقيقة مدير شركة العقبة للجزيرة مباشر: المصابون من طاقم الباخرة ينتمون للجنسية الصينية والفيتنامية وموظفي الميناء وشركات التخليص.

منذ 50 دقيقة مدير شركة العقبة للجزيرة مباشر: لا توجد مناطق سكنية قرب الميناء وأغلب العاملين غادروا مواقعهم في الميناء.

منذ 51 دقيقة مدير شركة العقبة وتشغيل الموانىء للجزيرة مباشر: تمت السيطرة على موقع الحادث بالكامل وتوقف تسرب الغاز.

منذ 52 دقيقة التلفزيون الأردني: ارتفاع عدد ضحايا حادثة تسرب الغاز في العقبة إلى 13 قتيلا و251 مصابا.

عاجل | التلفزيون الأردني يقول إن حصيلة الوفيات جراء سقوط صهريج الغاز في ميناء #العقبة وانفجاره ارتفعت إلى 13 إضافة إلى 251 إصابة #الأردن pic.twitter.com/qyTMv4j5EF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 27, 2022

منذ 49 دقيقة نائب رئيس مفوضية العقبة الاقتصادية حمزة حاج حسن للجزيرة مباشر: الصهريج الذي سقط في ميناء العقبة كان يحوي غاز الكلورين السام.

منذ 54 دقيقة الخصاونة خلال ترؤسه لاجتماع في غرفة العمليَّات بمحافظة العقبة: نعمل على مدار السَّاعة مع مختلف الأجهزة المعنيَّة حتى الانتهاء كليَّاً من تداعيات هذا الحادث الأليم.

منذ ساعة القوات المسلحة الأردنية: إغلاق منطقة الحادث في العقبة وتحريك فريق من الإسناد الكيماوي لإجراءات التطهير.

منذ ساعة نائب سلطة العقبة الاقتصادية للجزيرة مباشر: تأكيد 13 حالة وفاة بينهم أردنيون جراء سقوط صهريج لغاز الكلورين في ميناء العقبة.

منذ ساعة مدير صحة العقبة: امتلاء مستشفيات المنطقة بحالات الاختناق بالغاز السام وإقامة مستشفى ميداني.

منذ ساعة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة يترأس اجتماعًا في غرفة العمليات بمحافظة العقبة بحضور وزيري الداخلية والصحة والمسؤولين في العقبة للوقوف على حيثيات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز والجهود المبذولة للتعامل معه.

منذ ساعة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العسكرية في العقبة والزرقاء ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة عالية.

عاجل الخصاونة يتابع ميدانيا الجهود المبذولة للتعامل مع حادث الغاز بالعقبةhttps://t.co/AD9ok3gjgv#بترا #العقبة pic.twitter.com/c3Bzq1ig8p — Jordan News Agency (@Petranews) June 27, 2022

منذ ساعة القوات المسلحة الأردنية: تحريك فريق من مجموعة الإسناد الكيماوي لعمل إجراءات التطهير لموقع الحادث بميناء العقبة.

منذ ساعة القوات المسلحة الأردنية: تحريك 4 طائرات إجلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لنقل المصابين.

مكبرات الصوت في #العقبة تحذر من انتشار الغاز المسرب وتطلب من الأهالي البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ#الأردن #Aqaba #Jordan pic.twitter.com/BwxcXh5E35 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 27, 2022

منذ ساعة تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال الحالات.

منذ ساعة قيام الغطاسين من قيادة القوة البحرية الأردنية والزوارق الملكية بإنقاذ عدد من المصابين.

عاجل | التلفزيون الأردني يقول إن حصيلة الوفيات جراء سقوط صهريج الغاز في ميناء #العقبة وانفجاره ارتفعت إلى 13 إضافة إلى 251 إصابة #الأردن pic.twitter.com/qyTMv4j5EF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 27, 2022

منذ ساعة إغلاق منطقة الحادث في ميناء العقبة من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوه البحرية الملكية.

منذ ساعة ولي العهد الأردني يتابع في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عمليات الإجلاء والإنقاذ التي تقوم بها الأجهزة المعنية جراء حادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

منذ ساعة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة يرافقه وزيرا الداخلية والصحة يصلون إلى العقبة ويتابعون ميدانيا الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز في ميناء العقبة.

منذ ساعتين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية يعزز محافظة العقبة بطائرات إجلاء جوي.