هآرتس: إسرائيل تبدأ بتسجيل “عقود ملكية أراضٍ” لأشخاص يهود قرب المسجد الأقصى

قالت صحيفة هآرتس، يوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتسجيل “عقود ملكية أراضٍ” لأشخاص يهود قرب المسجد الأقصى شرقي مدينة القدس.

وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل الإسرائيلية بدأت، الخميس الماضي، عملية تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى.

وتبلغ مساحة الأراضي المذكورة نحو 350 دونمًا (الدونم ألف متر مربع) وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وسور البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليهود سيحاولون استغلال عملية التسجيل لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية خوفًا من استغلالها لمصادرة أراضيهم.

وقالت هآرتس “في الغالب، رفض الفلسطينيون في القدس التعاون خوفًا من أن يدّعي الوصي على أملاك الغائبين (حكومي) ملكيتها كلها أو جزء منها”.

وأضافت “يبيح القانون الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يقيم أو كان يقيم في دولة معادية”.

