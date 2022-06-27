بينهم 4 أشقاء.. حملة اعتقالات في الضفة وهدم قرية العراقيب للمرة 203 بالنقب المحتل (فيديو)

أُصيب فلسطيني بجروح واعتقل 23 آخرين، الاثنين، خلال حملة مداهمات واعتقالات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، وهُدمت قرية العراقيب العربية للمرة 203 في النقب داخل أراضي الخط الأخضر.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شابا أُصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين (شمال)، وأضافت إن المصاب نُقل للعلاج في مستشفى ابن سينا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم جنين ونفّذ عملية اعتقال طالت 4 أشقاء من عائلة “الشيخ”، وأسفرت عملية المداهمة عن أضرار جسيمة بمحتويات المنازل المستهدفة.

وعلى إثر الاقتحام اندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات بالضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين وتندلع على إثرها مواجهات.

نفّذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 23 مواطنًا في مدن وبلدات الضفة الغربية هي: بيت لحم وجنين ورام الله والبيرة وقلقيلية والقدس والخليل.

فلسطينيون يرفعون الأعلام الفلسطينية في وجه جنود الاحتلال خلال تدريبات عسكرية في #مسافر_يطا بـ #الخليل#فلسطين المصدر | youthofsumud – إنستغرام pic.twitter.com/yndKk3l3d4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2022

هدم العراقيب للمرة 203

وفي النقب المحتل، هدمت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، قرية “العراقيب” العربية للمرة الـ203 على التوالي.

وقال عزيز الطوري -عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب- لوكالة الأناضول إن السلطات الإسرائيلية “اقتحمت قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ 203″، وجدد الطوري قوله إن الأهالي “سيعيدون بناء قريتهم”.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية للمرة الأخيرة، مطلع الشهر الجاري.

ومنازل “العراقيب” مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، صباح اليوم، للمرة السابعة على التوالي منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي، ويعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديًا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

وتقطن قرية العراقيب 22 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعيشون على تربية المواشي والزراعة الصحراوية.

وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي بحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.