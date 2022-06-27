في سابقة من نوعها.. ضابط إماراتي يلتحق بكلية عسكرية إسرائيلية

كشفت مواقع عبرية عن التحاق ضابط طيران برتبة عقيد في جيش الإمارات بكلية الأمن القومي في إسرائيل، في سابقة من نوعها لضابط عربي يدرس في هذه الكلية.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان)، اليوم الاثنين، إن الضابط الإماراتي سيدرس في كلية الأمن القومي الإسرائيلية خلال الفصل المقبل، بعد تصديق المستويات العليا في بلاده، وفي مقدمتهم رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي للإذاعة “عدا الأهمية الرمزية لمجرد مشاركة الضابط الإماراتي في الدراسة بالكلية في إسرائيل، هناك مسألة التعاون الأمني والإقليمي. وهذا الضابط تخرّج في كلية الأمن القومي في الإمارات، التي تدار بموجب البرنامج الدراسي الأمريكي”.

وأوضحت القناة (11) العبرية أن “الضابط برتبة عقيد، هو طيار مقاتلة من طراز F-15 في القوات الجوية الإماراتية”.

ووفقًا لوكالة قدس برس، فإن الكلية تؤهل السلك الرفيع في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن والحكومة، لشغل مناصب قيادية وإدارية رفيعة، وتستمر مدة التعليم في الكلية 10 أشهر يُمنح بعدها المتخرج درجة الماجستير في العلوم السياسية.

ويدرس طلاب الكلية ويُجرون أبحاثًا في تحديات الأمن القومي الإسرائيلي، بواسطة لقاءات مع مصممي السياسة والأمن القومي في إسرائيل، إلى جانب جولات فيها وخارجها.

לראשונה – קצין מאיחוד האמירויות ילמד במכללה לביטחון לאומי של צה"ל בישראל. גורם ביטחוני לכאן חדשות: מעבר לסימליות, יש כאן נדבך של שיתוף פעולה ביטחוני ואזוריhttps://t.co/7SiWqPYFtv@ela1949 — כאן חדשות (@kann_news) June 27, 2022

ويأتي التحاق الضابط الإماراتي في الكلية العسكرية الإسرائيلية في ظل التقارب والتعاون الأمني الوثيق بين دولة الاحتلال والإمارات.

ووقّعت إسرائيل والإمارات، في 14 من سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقًا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ومنذ أغسطس/آب 2020، عمدت الإمارات ثم البحرين والسودان والمغرب إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار مبادرة رعتها الولايات المتحدة باسم (اتفاقية إبراهام).