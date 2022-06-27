توعد بالرد.. السودان يتهم إثيوبيا بإعدام 7 أسرى من جنوده ومدني وعرض جثثهم (فيديو)

اتهم الجيش السوداني في بيان، أمس الأحد، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه وعرض جثثهم على الجمهور، معتبرًا ذلك “غدرًا سيرد عليه”.

جاء ذلك في بيان للجيش السوداني نشره في وقت متأخر من مساء الأحد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال الجيش “في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم”.

وقدم الجيش تعازيه لأهالي الجنود والمواطن، مؤكدًا أن “هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه”.

سحب السفير السوداني

وأكد مصدر دبلوماسي سوداني للجزيرة مباشر استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم وسحب السفير السوداني من أديس أبابا للتشاور.

بدوره، أدان عضو مجلس السيادة السوداني أبو القاسم برطم اليوم عملية الإعدام، ووصف ما حدث “بالجريمة المنافية لكل الاعراف والقوانين الدولية”، وطالب الحكومة الإثيوبية والمنظمات الدولية بإدانة الفعل ومحاسبة القتلى.

ودعا برطم الشعب السوداني وجميع حاملي السلاح من الفصائل المسلحة إلى ضرورة مساندة القوات المسلحة السودانية والالتفاف حولها والتي قال إنها تمثّل الدرع الأول والأخير لحماية البلاد والعباد.

إثيوبيا تنفي

ولم تصدر السلطات الإثيوبية بيانا بشأن الحادثة، إلا أن مصدرًا إثيوبيًا بإقليم أمهرا المحاذي للسودان نفى للجزيرة قيام الجيش الإثيوبي بإعدام جنود سودانيين.

كما أكد السفير الإثيوبي في الخرطوم للجزيرة أنهم لا يزالون يتحققون من المعلومات المتعلقة بما حدث على الحدود السودانية الإثيوبية.

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترًا حيث أعلنت الخرطوم، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

وتتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.