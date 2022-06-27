تحت التهديد.. استياء واسع من محاولة هندي إجبار أطفال مسلمين على سب الذات الإلهية (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بغضب شديد بعد تداول فيديو لأحد الأشخاص وهو يهدد طفلة صغيرة ويجبرها على الإساءة للإسلام والذات الإلهية، وإلا سيؤذيها.

كما ظهر فيديو آخر للشخص نفسه يجبر طفلًا آخر على توجيه السباب للذات الإلهية، وسط حالة من التنديد ومطالبات من قبل ناشطين ومسؤولين للسلطات الهندية بالتحرك.

طالبهما بسب الله سبحانه وتعالى.. هندي يلاحق طفلين ويلح عليهما ليشتما رب العزة ملاحظة.. الختان في #الهند للمسلمين فقط ولذلك سألها: هل أنتِ مختونة؟ pic.twitter.com/RaNiQIcf4J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2022

وشاركت رئيسة مجلس المرأة في حكومة دلهي سواتي ماليوال خطابًا أرسلته لشرطة دلهي تطالبها بإلقاء القبض على مرتكب الواقعة.

وقالت في تغريدة لها عبر تويتر “انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقوم فيه رجل بإساءة معاملة فتاة صغيرة بلغة مسيئة ويهددها بالضرب إذا لم تسئ لدينها. هذا أمر خطير جدًا، لقد أرسلت إشعارًا لشرطة دلهي لاتخاذ إجراء ضد هذا الشخص”.

सोशल मीडिया पर एक विडीओ वाइरल हो रही है जिसमें एक शख़्स छोटी सी बच्ची को गंदी गालियाँ दे रहा है, पीटने की धमकी देकर अपने धर्म को गाली देने के लिए धमका रहा है। ये बेहद संगीन मामला है। मैं @DelhiPolice को नोटिस जारी कर रही हूँ। इस शख़्स पर मिसाली कार्यवाही होनी ज़रूरी है। pic.twitter.com/OMzumPFGx2 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) June 26, 2022

وتفاعل المصور الهندي الشهير أتول كاسبيكار مع الفيديو واصفًا إياه بالـ”المقرف”، وأضاف “آمل أن تجد الشرطة هذا الخبيث وأن تتعامل بصرامة مع أي شخص يتصرف بالشكل نفسه”.

This is truly disgusting

I hope that the police find this scumbag and deal with people like this severely https://t.co/2IktG25WAt — atul kasbekar (@atulkasbekar) June 26, 2022

وشجب الناشط الهندي جوارف بنداهي الواقعة، وهاجم الحزب الحاكم قائلًا “تخيل كيف أثر ذلك فيها. تخيل شخصًا ما يفعل هذا لأطفالك؟”.

وتابع “الهند صارت تطفو على مستويات خطيرة من الكراهية الطائفية التي أطلقها حزب بهاراتيا جاناتا وتيار الهندوس اليميني”.

I hope the @NCPCR_ which is quick to serve notices over fictional jokes and satire about children will take notice and action on this sickening criminal act.. https://t.co/yYTe7H23y6 — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 25, 2022

For a long time I contemplated if I should share this video. What worries me is how the most vicious Hindus with deep rooted hate for Muslims can do to small children. In the Gujarat riots they killed foetuses and young children. Can we expect this person to be caught @AmitShah https://t.co/8zKeHQdCBS — Arif Ayyub (@arifayyub) June 26, 2022

وتتواصل في الهند الاحتجاجات على تصريحات مسيئة للدين الإسلامي والنبي محمد -ﷺ-، أدلى بها مسؤولان في حزب الشعب الحاكم.

ففي بداية يونيو/حزيران الجاري، أدلت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا “نوبور شارما” ورئيس الوحدة الإعلامية في حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي “نافين كومار جيندال” بتصريحات مسيئة للنبي محمد -ﷺ-، ما أثار موجة من الإدانات في الداخل الهندي والعالم العربي والإسلامي.

الآلاف من مسلمي الهند يخرجون في مشهد ضخم ضد الإساءات المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم#الجزيرة_مباشر #الهند #إلا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/YPpTWc6UrZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2022

وخرجت المظاهرات سلميًا في العديد من مدن البلاد، بينما تحولت إلى أعمال عنف في مدينة هوراه بولاية غرب البنغال، ومدينة براياجراج في ولاية أوتار براديش.

وقال الحزب الحاكم إنه أوقف شارما وطرد جيندال ردًا على التصريحات المسيئة.