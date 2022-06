تحت التهديد.. استياء واسع من محاولة هندي إجبار أطفال مسلمين على سب الذات الإلهية (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بغضب شديد بعد تداول فيديو لأحد الأشخاص وهو يهدد طفلة صغيرة ويجبرها على الإساءة للإسلام والذات الإلهية، وإلا سيؤذيها.

كما ظهر فيديو آخر للشخص نفسه يجبر طفلًا آخر على توجيه السباب للذات الإلهية، وسط حالة من التنديد ومطالبات من قبل ناشطين ومسؤولين للسلطات الهندية بالتحرك.

وشاركت رئيسة مجلس المرأة في حكومة دلهي سواتي ماليوال خطابًا أرسلته لشرطة دلهي تطالبها بإلقاء القبض على مرتكب الواقعة.

وقالت في تغريدة لها عبر تويتر “انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقوم فيه رجل بإساءة معاملة فتاة صغيرة بلغة مسيئة ويهددها بالضرب إذا لم تسئ لدينها. هذا أمر خطير جدًا، لقد أرسلت إشعارًا لشرطة دلهي لاتخاذ إجراء ضد هذا الشخص”.

وتفاعل المصور الهندي الشهير أتول كاسبيكار مع الفيديو واصفًا إياه بالـ”المقرف”، وأضاف “آمل أن تجد الشرطة هذا الخبيث وأن تتعامل بصرامة مع أي شخص يتصرف بالشكل نفسه”.

This is truly disgusting I hope that the police find this scumbag and deal with people like this severely https://t.co/2IktG25WAt

وشجب الناشط الهندي جوارف بنداهي الواقعة، وهاجم الحزب الحاكم قائلًا “تخيل كيف أثر ذلك فيها. تخيل شخصًا ما يفعل هذا لأطفالك؟”.

وتابع “الهند صارت تطفو على مستويات خطيرة من الكراهية الطائفية التي أطلقها حزب بهاراتيا جاناتا وتيار الهندوس اليميني”.

I hope the @NCPCR_ which is quick to serve notices over fictional jokes and satire about children will take notice and action on this sickening criminal act.. https://t.co/yYTe7H23y6

For a long time I contemplated if I should share this video. What worries me is how the most vicious Hindus with deep rooted hate for Muslims can do to small children. In the Gujarat riots they killed foetuses and young children. Can we expect this person to be caught @AmitShah https://t.co/8zKeHQdCBS

