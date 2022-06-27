المرزوقي: أدعو الشعب التونسي إلى العصيان المدني والخروج للشارع يوم التصويت على الدستور (فيديو)

دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الشعب التونسي إلى العصيان المدني والخروج للشارع يوم 25 يوليو/تموز المقبل للتعبير عن غضبهم ضد الاستفتاء على الدستور الجديد، وللمطالبة بعودة دستور 2014.

وأضاف المرزوقي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأحد، أن “الثورة المضادة مع الرئيس قيس سعيدّ تريد إغلاق ملف الديمقراطية في تونس والعودة بالشعب إلى النظم الديكتاتورية في القارة الأفريقية خلال فترة الخمسينيات والستينيات”.

واعتبر أن سعيّد “يريد تكرار السناريو المصري في تونس، لكن الشعب التونسي الذي ذاق الحرية لا يمكنه أن يسمح بذلك ولن يعود إلى الماضي الديكتاتوري”.

وقال “دعونا لمقاطعة الدستور ونحن على يقين بأن التونسيين سيقولون كلمتهم. وسيتحول 25 يوليو إلى يوم غضب وطني”.

وأضاف “الشعب التونسي يريد العودة للثورة ودستور الثورة ودولة المؤسسات، في حين أن الرئيس قيس سعيّد يريد إعادته لعهد الدكتاتورية وزمن ما قبل الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العادين بن علي”.

وتابع قائلًا “تونس تعيش ثورة مضادة منذ خروجي من السلطة عام 2014 حتى اليوم، والرؤساء الذين جاؤوا بعدي لم يقدموا أجوبة حقيقية لمطالب الشعب، وإذا حدث وتم قبول هذه الاستفتاء والتصويت عليه بمن حضر فإن تونس ستخرج من دائرة الدول الديمقراطية”.

#تونس.. المرزوقي يطلق حملة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور (فيديو)

لتخطي الحجب | https://t.co/yIz9ckYe5H

https://t.co/jC0x2TZDNz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2022

وكان المرزوقي دعا التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وفي كلمة مصورة بثها على فيسبوك وصف المرزوقي الشهر المقبل بأنه مفصلي في تاريخ الشعب التونسي، مؤكدًا ضرورة وقف ما أسمّاه الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

ودعا المرزوقي إلى زيادة ما وصفها بمقاومة المواطنين للانقلاب إلى أقصى درجاتها، مشيرًا إلى الإضراب الذي نفّذه الاتحاد التونسي للشغل، والإضراب المستمر للقضاة، فضلًا عن المظاهرات التي تنظمها القوى السياسية رفضًا لإجراءات سعيّد.

وكشف الرئيس التونسي الأسبق أن “الشارع التونسي يعيش منذ أكثر من سنتين حالة إحباط ويأس، وأن الوضع العام في البلاد أصبح مثل البركان الذي يمكنه أن ينفجر بين الفينة والأخرى”.

وقال “الشعب لن يغفر لمن أذله وأهنه. ولا بد أن يقول كلمته قريبًا”.