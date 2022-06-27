القسام: تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تدهورًا طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

جاء ذلك في منشور للناطق باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) عبر حسابه بتطبيق تليغرام.

وقال أبو عبيدة “نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك”. ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين بينهم جنديان أُسرا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014. أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غامضة، وعادة لا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة أو وضعهم الصحي.

وتشترط تل أبيب إعادة الإسرائيليين الأربعة قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.

وترفض حماس الربط بين عملية الإعمار وتبادل الأسرى، وتصر على إجراء صفقة وفق شروطها المتمثلة في تحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وفي الرابع من مايو/أيار الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل لن تنسى جنودها الأسرى والمفقودين، وستواصل التزامها بإعادتهم إلى بيوتهم.