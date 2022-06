الناتو يتعهد بدعم أوكرانيا.. روسيا تقتحم آخر مدن لوهانسك والعثور على 100 جثة بمبنى في ماريوبول

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في بروكسل اليوم الاثنين اعتزام الحلف زيادة عدد قوات التدخل السريع من 40 ألفا إلى 300 ألف جندي، قبل انعقاد قمة زعماء دول الحلف في مدريد غدا.

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل قال ستولتنبرغ إن الحلف يسعى إلى تفادي الصراع وردع روسيا عن الاعتداء على الدول الأعضاء في الحلف.

وأوضح “سنعزز دفاعاتنا الاستباقية. سنعزز مجموعات المعارك التابعة لنا في الجزء الشرقي للحلف إلى مستويات ألوية. سنحدث تحوّلا في قوة الاستجابة التابعة للناتو ونزيد عدد قواتنا عالية التأهب إلى أكثر بكثير من 300 ألف”.

وأضاف أن روسيا اختارت المواجهة بدلًا من الحوار باجتياحها لأوكرانيا وعلى الحلف الاستجابة لذلك مشيرًا إلى أن الحلف “سيتخذ قرارات في قمة مدريد من شأنها إحداث تغيير جذري في الدفاع المشترك للحلف”.

وتابع “سنتفق على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا وسنساعدها على الانتقال للمعدات الحديثة، وسنناقش خلال قمة مدريد دعم جورجيا والدول الأخرى التي تواجه خطر التعرض لاعتداء روسي”.

وأردف “قادة تركيا وفنلندا والسويد وافقوا على تلبية دعوتي للاجتماع غدًا على هامش قمة مدريد، وعلينا أن نأخذ مخاوف تركيا في الاعتبار بشأن انضمام فنلندا والسويد للحلف”.

وبشأن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء قال “حصار روسيا لموانئ أوكرانيا تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، وتركيا تضطلع بدور مهم في جهود إخراج الحبوب من موانئ أوكرانيا”.

وأضاف “سنناقش أزمة انعدام الأمن الغذائي في قمة مدريد ودول الحلف تنظر في إمكانية فتح ممرات بحرية لإخراج الحبوب من أوكرانيا”.

