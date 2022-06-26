والد الفتى الشهيد محمد حامد: ابني لم يحمل حجرا والاحتلال الإسرائيلي أعدمه ميدانيا (فيديو)

قال والد الفتى الفلسطيني الشهيد محمد عبد الله حامد (16 عامًا) إن ابنه ارتقى صباح السبت برصاص الاحتلال، وكان يُفترض -وفق إفادة الشرطة الإسرائيلية- أن يتسلّم الجثمان في تمام الثامنة صباحًا، إلا أنه لا يزال ينتظر الإفراج عنه.

وأضاف عبد الله حامد في حديثه للجزيرة مباشر “ابني لم يحمل حجرًا في يده. كان بمقدور قوات الاحتلال أن تعتقله. كانت لدى محمد أحلام طفولية مثل كل الأطفال في سنه، لكنه قابل جيشًا مجرمًا لا يرحم ولا يعرف سوى لغة السلاح، ابني أعدِم ميدانيًّا”.

واستُشهد الفتى الفلسطيني متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، عصر الجمعة، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

تغطية صحفية: "ارتقاء الفتى محمد عبد الله حامد فجر اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة سلواد، يذكر ان الاحتلال اطلق النار عليه قبل اعتقاله، عصر يوم أمس".#فلسطين pic.twitter.com/ousvujabp6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 25, 2022

وتابع والد الفتى الشهيد “لم يُستهدف بصورة مباشرة، كل شباب فلسطين مستهدفون، كل أطفال فلسطين مستهدفون، الاحتلال لا يفرّق بين صغير وكبير، لا يميّز بين طفل وشيخ وامرأة”.

واستطرد “غيّرت شرطة الاحتلال أكثر من مرة في روايتها. في البداية قالوا إن الفتى أصيب في قدمه، ثم قالوا إنه أصيب في صدره، ثم تغيرت الرواية إلى أنه أصيب في رقبته”، حتى أخبروه في تمام الثانية بعد منتصف الليل أنه استشهد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الفتى استُشهد متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الغربي لبلدة سلواد، إذ اعتُقل هناك رغم إصابته الخطيرة في منطقة الوجه.

🔰 حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد عبد الله حامد الذي ارتقى متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله pic.twitter.com/OsvYjLoi5g — Mithaq | ميثاق (@MithaqMedia) June 25, 2022

وعمَّ إضراب شامل بلدة سلواد شرق مدينة رام الله حدادًا على الفتى الشهيد واستجابة لدعوة رئيس البلدية استنكارًا لهذه الجريمة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية جريمة “الإعدام الميداني البشعة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفتى محمد حامد.

وقالت الوزارة إن “التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية يُعد دليلًا واضحًا على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفّذ مخططات وسياسة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال”.

نعيم، شقيق الشهيد محمد عبد الله حامد من سلواد والذي أُعلن عن استشهاده فجر اليوم، يقول نعيم إن محمد كان يجلب له كل ما يطلب، ولم يتأخر عليه بطلب.

وخلف الكاميرا يقول نعيم، إن لديه إحساس قوي أن شقيقه ما زال حي، وأنه لم يمت.. هو يتمنى عودته. pic.twitter.com/hueJ4BNEjS — shatha hammad | شذى حماد (@shathahammad4) June 25, 2022

وعلى بعد أمتار من بلدة سلواد تقع مستوطنة (عوفرة) الإسرائيلية إلى جانب معسكر للجيش الاسرائيلي.

ومنذ مطلع العام الجاري، استشهد 10 أطفال فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على أكثر من 70 إصابة بين الأطفال في بلدة كفر قدوم وحدها.