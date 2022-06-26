منع عائلة الجبالي من زيارته بالمستشفى.. والنهضة تحمل الرئيس التونسي المسؤولية عن سلامته (فيديو)

مُنعت عائلة رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي من دخول المستشفى الموجود فيه والاطمئنان عليه، بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وأظهر تسجيل جرى تداوله على مواقع التواصل زوجة الجبالي وهي تشتكي مما حصل مع زوجها وتروي لحظات اعتقاله.

وحملت السيدة وحيدة زوجة حمادي الجبالي الحكومة المسؤولية عن حياة زوجها، وطالبت بالسماح لهم بالدخول إلى المستشفى والاطمئنان عليه.

وقالت “زوجي مريض وحالته صعبة وأنا لا أملك الحق لرؤيته.. كيف يحدث هذا؟”.

وظهرت العائلة معتصمة على باب المستشفى، وتشتكي من تعامل الحكومة مع الجبالي، ومن كيفية اعتقاله ورفض إعطائه الدواء حتى تدهورت حالته الصحية.

بدورها، حمّلت حركة النهضة التونسية، مساء السبت، سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

والخميس، أوقفت السلطات التونسية، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، وفق وسائل إعلام ومصادر سياسية، دون تعليق رسمي فوري.

وقالت النهضة في بيان مقتضب: “نعبر عن كامل تضامننا مع المناضل ورئيس أول حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية في تاريخ تونس المهندس حمادي الجبالي الذي يواجه بصبر المناضلين وثباتهم الأساليب القمعية البالية التي تعامله بها سلطات الانقلاب الظالم”.

وأضافت “نحمّل الرئيس قيس سعيد ووزير داخليته المسؤولية الكاملة عن كل ضرر قد يصيب المناضل حمادي الجبالي”.

وفي وقت سابق السبت، أفاد البرلماني المستقل والمحامي التونسي سمير ديلو، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه “تم نقل رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر في العاصمة تونس”.

وتابع: ” الجهة الأمنيّة التي تحتجزه رفضت تسلًم الأدوية التي جلبتها عائلته إلى مقرّ احتجازه”.

وشغل الجبالي منصب رئيس الحكومة في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.

وفي وقت سابق من العام الجاري اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.