سخروا من بوتين وأعلنوا استهداف “آلته الحربية”.. قادة مجموعة السبع يعلنون حظر استيراد الذهب الروسي

أعلن قادة دول مجموعة السبع خلال قمة مخصّصة بغالبيتها للحرب الدائرة في أوكرانيا، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، مطلقين دعوة لتوحيد الصفوف.

ويعد الإعلان أول مؤشر إلى دعم أوكرانيا في القمة التي انطلقت فعالياتها، ظهر الأحد، في منطقة بافاريا وسط جبال الألب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة “معًا، ستعلن مجموعة السبع حظر الذهب الروسي، المصدر الرئيسي للتصدير، ما من شأنه أن يحرم روسيا من مليارات الدولارات”.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine. Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان “الإجراءات التي أعلنّا عنها اليوم ستستهدف بشكل مباشر الأثرياء الروس، وتضرب قلب آلة بوتين الحربية”.

وأضاف “نحتاج إلى حرمان نظام بوتين من التمويل، وهذا هو ما تفعله المملكة المتحدة وحلفاؤنا تمامًا”.

ويشمل الحظر استيراد الذهب المستخرج حديثًا في روسيا وليس الذهب الذي تم الحصول عليه قبل فرض الحظر، وسيطال “بشكل مباشر الأثرياء الروس النافذين”، وسيضرب “قلب آلة حرب” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا التي دخلت حربها على أوكرانيا شهرها الخامس.

لكن الحكومة الأوكرانية تطالب بتدابير إضافية بعدما قصفت القوات الروسية صباحًا كييف، في خطوة وصفها بايدن بأنها “همجية”.

خطر “التراخي”

وعشية القمة، دعا جونسون قادة مجموعة السبع إلى عدم “التخلّي عن أوكرانيا”، محذّرًا من أيّ “تراخٍ” في دعم كييف. بينما دعا بايدن مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي إلى توحيد الصفوف في مواجهة موسكو.

وفي مقابلة أجريت معه قبل محادثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال بايدن إن بوتين كان يعوّل على “انقسام حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة أو بأخرى، لكن هذا الأمر لم ولن يحصل”.

وأشاد شولتس الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة السبع بوحدة صف الحلفاء التي “لم يتوقّعها بوتين” داعيًا كلًا من البلدان إلى “تشارك المسؤولية” في مواجهة التحديات المتزايدة لهذا النزاع الذي يبدو أن أمده سيطول.

ومع تحقيق القوات الروسية تقدّمًا ميدانيًا في منطقة دونباس، سيخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة دول المجموعة، الاثنين، عبر تقنية الفيديو.

وتوافق جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن “التوقيت الحالي مفصلي في النزاع، وعلى إمكان قلب مسار الحرب”، وفق متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وحذّر جونسون من “أي محاولة” للتوصل إلى “حلّ تفاوضي” الآن في أوكرانيا، معتبرًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى إطالة حالة “انعدام الاستقرار العالمي”.

سخرية من بوتين

وفي وقت سابق اليوم، سخر زعماء العالم من صورة بوتين كرجل قوي خلال اجتماعهم حول مأدبة غداء على هامش القمة، وتندروا بالسؤال عما إذا كان عليهم أن يكتفوا بارتداء القمصان أو ربما ما هو أقل.

وسأل جونسون “هل نبقي السترات؟ هل نخلعها؟”، بينما همّ بالجلوس إلى الطاولة في قلعة إلمو في بافاريا حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة السبع.

وناقش قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، تلك المعضلة.

واقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا الصورة الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم، لكن جونسون علّق ساخًرا “علينا أن نظهر أننا أقوى من بوتين”.

ثم قال ترودو “سنحصل على مشهد امتطاء فارس عاري الصدر حصانًا”، مشيرًا إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت له عام 2009 وهو يركب حصانًا عاري الصدر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين إن “ركوب الحصان هو الأفضل”، من دون أن تعلّق على قضية الملابس تحديدًا.

ورد جونسون “علينا أن نظهر لهم عضلاتنا”.

وفي نهاية المطاف، وقف القادة مرتدين سترات لالتقاط الصور قبل أن يخرج الصحفيون من الغرفة تاركين الجدل حول الملابس خلف الأبواب المغلقة.