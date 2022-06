سخروا من بوتين وأعلنوا استهداف “آلته الحربية”.. قادة مجموعة السبع يعلنون حظر استيراد الذهب الروسي

أعلن قادة دول مجموعة السبع خلال قمة مخصّصة بغالبيتها للحرب الدائرة في أوكرانيا، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، مطلقين دعوة لتوحيد الصفوف.

ويعد الإعلان أول مؤشر إلى دعم أوكرانيا في القمة التي انطلقت فعالياتها، ظهر الأحد، في منطقة بافاريا وسط جبال الألب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة “معًا، ستعلن مجموعة السبع حظر الذهب الروسي، المصدر الرئيسي للتصدير، ما من شأنه أن يحرم روسيا من مليارات الدولارات”.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022