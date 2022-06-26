“خطوة تاريخية”.. تركيا تشرع في تصنيع غواصة بتصميمات ومكونات محلية (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير أن أعمال تصنيع الغواصة المحلية (إس تي إم 500) ستبدأ قريبًا.

وقال دمير في تغريدة عبر تويتر، الأحد، إنه سيتم الشروع في أعمال التصنيع عبر الإنتاج التجريبي لهيكل الغواصة المقاوم للضغط، واصفًا ذلك بأنه “خطوة تاريخية”.

وأكد أن الغواصة المصممة بإمكانات محلية بالكامل من قبل مهندسين أتراك، ستزود بأحدث الأنظمة الحربية المتقدمة.

وأشار رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إلى أن الغواصة ستكون قادرة على تأدية المهام في البحار المفتوحة وفي المياه الضحلة.

وأوضح أنها ستزود بتجهيزات مختلفة لتلبية الاحتياجات التكتيكية في مجالات عدة مثل الاستطلاع وعمليات القوات الخاصة وحرب الغواصات.

1️⃣ Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım! Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan #STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. ➡️ @STMDefence pic.twitter.com/e2uQZN12bE — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 26, 2022

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تخطط لدخول الغواصات محلية الصنع الخدمة خلال 5 أو 6 سنوات.

وأعلن دمير، السبت، بدء الاختبارات البحرية للسفينة الهجومية البرمائية المتعددة الأغراض (تي جي غي أناضولو)، التي تعد المرحلة الأخيرة قبل دخولها الخدمة رسميًا.