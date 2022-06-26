حريق في منشأة صناعية تضم مواد خطرة في حيفا المحتلة (فيديو)

اندلع حريق، فجر اليوم الأحد، في منشأة صناعية تضم مبانيها مواد خطرة في مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه سُمع دوي انفجارات عقب اندلاع الحريق، بينما تسببت النيران في تفجير المواد داخل المبنى.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن “الانفجار لم يسجل أي إصابات في الوقت الذي تم فيه إنقاذ سكان منازل مجاورة”.

وأفادت الصحيفة بأن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق بعد أن اشتعلت النيران في عدد من مباني المجمع ليل السبت.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب التي اجتاحت المباني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح ما الذي تم تخزينه في المباني، إذ ظهرت بعض الانفجارات على شكل ألسنة لهب فاتحة اللون.

ولم ترِد أنباء -وفق التقرير- عن وقوع إصابات، في حين تم إنقاذ 3 أشخاص من منازل قريبة.

ويتخذ الاحتلال من حيفا موقعًا رئيسيًّا للصناعة، وقالت الصحيفة إن عددًا من المصانع ومراكز المعالجة المرتبطة بالصناعات النفطية والكيماوية يرتكز فيها.

وأشارت إلى دعوات سابقة لاتخاذ خطوات لمكافحة تلوث الهواء الكبير وحالات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

وأفادت الصحيفة بمخاوف الاحتلال الإسرائيلي لسنوات من “وقوع كارثة محتملة إذا أصاب صاروخ أطلقه حزب الله منشأة كيميائية”، إذ هددت الحركة في وقت سابق باستهداف مواقع المعالجة الكيماوية في أي صراع مستقبلي مع إسرائيل.