مصر.. الحركة الشعبية لمقاطعة إسرائيل تنظم فعالية لتأبين الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

نظمت الحركة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل وحزب “العيش والحرية”، تحت التأسيس، فعالية لتأبين الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتالتها قوات الاحتلال في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة في مايو/أيار الماضي.

وحضر الفعالية عدد من الصحفيين والكتّاب والمثقفين من مصر وفلسطين.

وشاركت الزميلة نجوان سمري، مراسلة الجزيرة في فلسطين، في التأبين بكلمة مسجلة.

وتحدثت نجوان في كلمتها عن علاقتها بشيرين منذ أن بدأت العمل بمكتب الجزيرة في فلسطين عام 2003.

وغالبت الزميلة نجوان دموعها مرات عدة عندما كانت تتذكر لحظات عاشتها مع شيرين.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات لتأبين الزميلة الراحلة منذ اغتيالها في مايو الماضي، من بينها فعالية نظمتها نقابة الصحفيين بدعوة من نقيبها ضياء رشوان، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الرسمية، وكذلك مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وقالت الأمم المتحدة إن الزميلة شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها عملية لقوات الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت شبكة الجزيرة في 26 مايو الماضي أنها عيّنت فريقًا قانونيًّا لإحالة قضية الزميلة شيرين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونشرت شبكة الجزيرة صورة للرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، وقالت إنها أجرت تحليلًا استند إلى آراء خبراء عسكريين، ويوضّح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.

وبدت الرصاصة منحنية، وهو ما أرجعه التحقيق إلى أنها ارتطمت بالخوذة التي كانت ترتديها الزميلة شيرين بعد دخولها رأسها.

وذكر التحقيق أن الرصاصة من عيار 5.65 ملم الذي تستخدمه قوات الاحتلال لبنادقها من طراز (إم 4).