تونس.. عضو هيئة الدفاع عن الجبالي: علمنا بالاتهامات الموجهة لموكلي من الإعلام (فيديو)

قال المحامي مختار الجماعي -عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي- إنه لم يتمكن من الاطلاع على الملف المتعلق بموكله، وإنه علم بالاتهامات من خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية.

وأضاف الجماعي، في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، أن رئيس الوزراء الأسبق رفض التعامل مع السلطات احتجاجًا على الطريقة التي تم بها إلقاء القبض عليه.

وأوضح أن القوانين تفرض على السلطات استدعاء من تريد التحقيق معهم وليس اختطافهم كما حدث مع الجبالي، إذا لم يكن هناك حالة تلبّس.

وأشار الجماعي إلى أن الجبالي نُقل إلى المستشفى في حالة خطرة، محملًا رئيس البلاد ورئيسة الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة العدل المسؤولية عن أي ضرر يلحق به، نظرًا لحالته الصحية وتقدمه في السن.

ودعا عضو هيئة الدفاع عن الجبالي وزير الصحة إلى الإفصاح عن طبيعة الحالة الصحية لرئيس الوزراء الأسبق.

وقال إن الجبالي انسحب من الحياة السياسية منذ سنوات، لكنه استُهدف من السلطات، وقامت بتفتيش المؤسسة التي أنشأها بحجج واهية، كما حرمته من بطاقة الهوية وحجزت جواز سفره.

وقالت عائلة رئيس الوزراء التونسي الأسبق إنه اختُطف من قوات الأمن التي اعترضت طريقه وهو بصحبة زوجته في السيارة، واقتادته إلى مكان مجهول.