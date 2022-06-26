الأمن التونسي يلقي القبض على “خلية نسائية” بتهمة الانضمام لتنظيم “إرهابي”

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، إلقاء القبض على خلية نسائية بشبهة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وقالت الوزارة في بيان إن “الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني في قرطاج بالعاصمة تونس، ألقت القبض على 8 نساء يُشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي”.

وأضافت أنها “تلقت معلومات عن نشوب خلاف بأحد أحياء الكرم الغربي بالضاحية الشمالية للعاصمة، تحوّل إلى تراشق بمواد حارقة”.

وأردف البيان “تم مداهمة أحد المنازل وتوقيف امرأتين في مرحلة أولى و6 نساء في مرحلة ثانية صادرة بشأنهن بطاقات تفتيش بشبهة الانضمام لتنظيم إرهابي”.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أكثر عن الخلية أو التنظيم الذي تنتمي إليه النساء، إلا أنها تعلن -بين فينة وأخرى- تفكيك “خلايا إرهابية”.

استهداف سعيّد

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية الكشف عن “مخطط يستهدف الرئيس قيس سعيّد”، واتهمت أطرافًا “داخلية وخارجية” بالعمل على تقويض الأمن العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة فضيلة الخليفي في مؤتمر صحفي “وفقًا لمعلومات مؤكدة وتحقيقات جارية، رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة مستهدفة بتهديدات جدية”.

ولم تقدّم المسؤولة تفاصيل أكثر بخصوص الأطراف المتهمين بالإعداد للمخطط.

وشكك رئيس “جبهة الخلاص” أحمد نجيب الشابي -وهي تكتل لأحزاب معارضة- في إعلان وزارة الداخلية، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن ذلك يمثل “تبريرًا لحملة اعتقالات قادمة للانتقام من معارضيه، وهذه فقط البداية”.

وأضاف “الرئيس معزول سياسيًّا، ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه”.

بينما وصف الناطق باسم حركة النهضة المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية بأنه “مسرحية فاشلة”.

وتمر تونس -مهد ما سُمّي “الربيع العربي”- بأزمة سياسية حادة منذ أن قرر الرئيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز الماضي، احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة.

ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة التي تعدّ ما قام به “انقلابًا على الثورة والدستور”.

وتستعد البلاد لاستفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل على تعديل للدستور أقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه “فصّله” على مقاسه.