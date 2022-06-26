المغرب: 23 قتيلا من المهاجرين غير النظاميين حاولوا عبور سياج مليلية (فيديو)

لقي 23 مهاجرًا غير نظامي حتفهم خلال محاولة عبور السياج الحديدي لمدينة مليلية الحدودية بين المغرب وإسبانيا الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وأفاد التلفزيون المغربي الرسمي -نقلًا عن مصادر محلية بإقليم الناظور شمالي البلاد- أن 5 مهاجرين آخرين من الذين عبروا السياج الحدودي للمدينة لقوا مصرعهم، مساء السبت.

وكانت الرباط قد أعلنت، في وقت سابق الجمعة، مقتل 18 مهاجرًا ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء خلال عملية العبور وإصابة عشرات آخرين.

وأظهر مقطع فيديو صوّره أحد السكان مواجهات بين الأمن المغربي وأعداد كبيرة من المهاجرين تحاول عبور المنطقة الحدودية لتسلق السياج الحديدي.

وبدأت عملية العبور صباح الجمعة، وبرر بيان للسلطات المحلية المغربية وقوع الضحايا في صفوف المهاجرين غير النظاميين باستخدامهم “أساليب جد عنيفة”.

وقالت السلطات المغربية إن 140 من أفرادها أصيبوا خلال تصديهم لمحاولة العبور، بينهم 5 إصابات خطيرة، وفقًا للسلطات.

وأعلنت إسبانيا، الجمعة، أن أكثر من 2000 مهاجر حاولوا دخول مليلية، التي تُعد نقطة عبور للمهاجرين نحو أوربا.

وأعلنت سلطات مليلية أن 130 مهاجرًا على الأقل تمكنوا من دخول المدينة.