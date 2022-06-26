القضاء التركي يأمر بحبس يوناني على ذمة التحقيق بتهمة التجسس

أمرت السلطات القضائية التركية، الأحد، بحبس مواطن يوناني على ذمة التحقيق بتهمة ممارسته أنشطة تجسس، وذلك غداة القبض عليه في عملية أمنية منسقة مع المخابرات التركية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وألقي القبض على محمد عمار أمبارا، أمس السبت، في منطقة غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا قرب الحدود مع سوريا.

ولفتت مديرية الأمن في ولاية غازي عنتاب (جنوبي تركيا) في بيان، الأحد، إلى إحالة “أمبارا” إلى محكمة مناوبة، عقب إلقاء القبض عليه.

وتابع بيان المديرية “يُعتقد أنه كان يجمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، وينقلها إلى المخابرات اليونانية”.

وذكرت مصادر أمنية، السبت، أن المخابرات التركية “كشفت أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها كجاسوس لها في تركيا”.

وأوضحت المصادر أن المتهم “كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا، وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة”، قبل أن تلقي القبض عليه.

وبيّنت أنه “جمع أيضًا معلومات عن السوريين في تركيا وعن رجال أعمال مستقرين في اليونان وداعمين لتنظيم غولن، بتكليف من المخابرات اليونانية”.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أوردت نهاية الأسبوع أن أمبارا كان يدّعي أنه رجل أعمال خلال رحلاته إلى تركيا.

في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن السفارة اليونانية في أنقرة تبلّغت قبل بضعة أسابيع بفقدان أثر أمبارا.

وأوضحت السفارة أنها سبق أن أثارت المسألة مع السلطات التركية، لكن الأخيرة لم تقدم أجوبة.

واليونان وتركيا منضويتان في حلف شمال الأطلسي، لكن نزاعات عدة توتر العلاقات بينهما.

ودخلت اليونان وتركيا في حرب كلامية متصاعدة بسبب اتهام أنقرة لأثينا بنشر قوات في جزر قرب حدودها البحرية بأعداد تتجاوز تلك المنصوص عليها في معاهدات السلام.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يعقد اجتماعات ثنائية مع القادة اليونانيين على النحو المنصوص عليه في اتفاق أبرم عام 2010 بين الجانبين.

واتهمت تركيا اليونان برفض تسليمها جنودًا من الجيش التركي تعتقد أنقرة أنهم اضطلعوا بدور مباشر في محاولة الانقلاب عام 2016.