محكمة أردنية توقف ملاحقة نقابة المعلمين جنائيا.. وتؤيد حل مجلسها

قضت محكمة أردنية، الأحد، بوقف الملاحقة القانونية لنقابة المعلمين عن “كل الجرائم المسندة إليها”، مع تأييد قرار حل مجلسها وهيئتها وفروعها، وتخفيض عقوبة حبس أعضائها إلى 3 أشهر.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، التي ذكرت أن “محكمة بداية عمان” بصفتها الاستئنافية، أصدرت قرارها بقبول الاستئناف المقدم من نقابة المعلمين موضوعًا.

وأضافت أنها حكمت بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة إليها بسبب “كونها من أشخاص القانون العام”.

بقاء نقابة المعلمين، يُعدّ إنجازا مهمّا رغم القرارين الآخرين، بشأن حلّ المجلس والحكم على أعضائه الذي تم تخفيفه.

نضال هؤلاء الأعضاء هو الذي أبقى القضية حيّة، وكذلك تضامن الشارع معهم.

المعلمون يستحقون الدعم دائما، لأن في ذلك دفاع عن الأجيال، وعن المستقبل. pic.twitter.com/2lqxzxv50f — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 26, 2022

وقررت المحكمة تأييد قرار “محكمة صلح حقوق عمان” الصادر بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع التابعة لها.

وقالت المحكمة “نظرًا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى بما يُعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة عملًا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم (الحبس لمدة عام) لتصبح الحبس ثلاثة أشهر لكل منهم، مع الرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف”.

واخيرا نقابه المعلمين طلعت شرعيه/ واما الزملاء اعضاء مجلس النقابه والذين يتقاضون اقل من ٤٠ دينار شهريا منذ اعتقالهم ومن وراهم ٧٠ معلم احيلوا على التقاعد جورا فلهم الله و سيسجل التاريخ وقوفهم البطولي وراء قضيتهم — Maisara Malass (@Maisara_Malass) June 26, 2022

وفي سبتمبر/أيلول 2019، قادت النقابة إضرابًا امتد نحو شهر في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب 50%، وهي زيادة قالت النقابة إن الحكومة وعدت بها في 2014.

وخلال العام التالي، وتحديدًا في يوليو/تموز 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها على خلفية اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، بينما ينفي المتهمون صحة ذلك.

وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلّم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقّع بين النقابة والحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

وفي 31 ديسمبر 2020، أصدر القضاء الأردني قرارًا غير نهائي بحل نقابة المعلمين وحبس أعضائها.

تطور إيجابي في #الأردن يساعد على الانفراج سياسي : قرار قضائي بوقف ملاحقة نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها. — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) June 26, 2022

وأُسِّست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم، ومنذ تأسيسها دخلت في نزاع مع الحكومة، تركز أساسًا بشأن رواتب المعلمين في المدارس الحكومية.